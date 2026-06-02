Instituții de prestigiu din București și din țară

Topul național rămâne dominat de instituțiile de învățământ preuniversitar de prestigiu din București și din Brașov, Constanța, Cluj, Iași și Timișoara, potrivit edupedu.ro.

Distribuția candidaților cu performanțe excelente arată că cea mai mare densitate de medii de peste 9.60 s-a înregistrat la următoarele licee:

  • Colegiul Național „Sfântul Sava” București – Matematică-Informatică și Științe ale Naturii (ultimele medii: 9.82)
  • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București – Matematică-Informatică (9.82)
  • Colegiul Național „Spiru Haret” București – Matematică-Informatică (9.80)
  • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București – Științe ale Naturii (9.80)
  • Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova – Științe ale Naturii (9.75)
  • Colegiul Național „Spiru Haret” București – Matematică-Informatică (9.75)
  • Colegiul Național „I.L. Caragiale” București – Matematică-Informatică (GER) (9.72)
  • Colegiul Național „Sfântul Sava” București – Matematică-Informatică (9.72)
  • Colegiul Național „Spiru Haret” București – Științe ale Naturii (9.72)
  • Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov – Științe ale Naturii (9.70)
  • Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii (9.70)
  • Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – Matematică-Informatică (GER) (9.67)
  • Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Matematică-Informatică (9.67)
  • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București – Științe Sociale (9.65)
  • Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea – Matematică-Informatică (9.65)
  • Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov – Științe ale Naturii (9.65)
  • Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca – Matematică-Informatică (9.65)
  • Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Matematică-Informatică (ENG) (9.65)
  • Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – Matematică-Informatică (9.62).

Din primele 50 de specializări din țară, 26 se află în București. Cele mai multe aparțin profilului real, în special la clasele de Matematică-Informatică și Științe ale Naturii.

Ce transformă aceste specializări în magneți pentru elite?

Succesul acestor profiluri nu este deloc întâmplător, ele având la bază trei piloni esențiali:

  • Prestigiul instituțiilor: Sunt găzduite de licee de top, recunoscute istoric pentru tradiția lor în performanța academică.
  • Atractivitatea la admitere: Reprezintă prima opțiune pentru absolvenții care au obținut cele mai mari medii la Evaluarea Națională.
  • Biletul către viitor: Garantează o bază solidă pentru cariere de top și domenii extrem de căutate pe piața muncii, precum IT-ul, medicina, ingineria sau cercetarea.
Topul liceelor la care s-a intrat cu cele mai mari medii în 2025, după Evaluare Națională
Primele 20 de licee din țară după ultima medie de admitere. Foto: edupedu.ro.

Primele 20 de licee din ţară ordonate după ultima medie de admitere în 2025

Top 10 cele mai bune licee din București după media de admitere din 2025

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a lansat oficial broșura de admitere la liceu 2026. Printre informațiile pe care le conține documentul se numără calendarul oficial al repartizării computerizate, regulile de calcul ale mediilor de la Evaluarea Națională, criteriile de departajare ale elevilor care au obținut medii similare, detalii despre ofertele educaționale ale liceelor și topul celor mai bune unități de învățământ din București. 

  • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – 9,62
  • Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – 9.62
  • Colegiul Național „Sfântul Sava” – 9.60
  • Colegiul Național „Spiru Haret” – 9.52
  • Colegiul Național „Matei Basarab” – 9.42
  • Colegiul Național „MIhai Viteazul” – 9.40
  • Colegiul Național „Gheorghe Șincai” – 9.35
  • Colegiul Național „Cantemir Vodă” – 9.35
  • Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” – 9.30
  • Colegiul Național „Grigore Moisil” – 9.25
