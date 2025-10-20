Decizia privind specificațiile și balamalele dispozitivului necesită mai mult timp decât se anticipase inițial.

Întârziere posibilă pentru iPhone-ul pliabil

Deși se zvonea puternic că Apple va lansa un iPhone pliabil în 2026, noile informații sugerează o posibilă amânare.

Conform sursei menționate, dacă lansarea va avea loc totuși anul viitor, producția ar putea fi limitată la 5-7 milioane de unități.

Specificații în curs de definitivare

Apple își propune să vândă între 10 și 15 milioane de unități în primul an de la lansare. Însă, în ritmul actual al pregătirilor, acest obiectiv pare dificil de atins.

Viitorul iPhone pliabil ar urma să aibă un ecran pliabil de 7,58 inchi și un ecran exterior de 5,38 inchi. Ambele ar urma să folosească tehnologia LTPO și CoE, eliminând astfel polarizatoarele.

Deși lansarea întârzie, Apple pare hotărâtă să ofere un produs bine pus la punct, chiar dacă acest lucru înseamnă o așteptare mai lungă pentru consumatori.

