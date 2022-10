Momentul a fost surprins într-un videoclip care s-a viralizat pe rețelele sociale. În imagini, se vede cum mulțimi de oameni adunate pe aeroportul internațional Imam Khomeini o primesc pe sportivă cu un ropot de aplauze.

Oamenii îi strigă numele și, în același timp, o numesc eroină. Unul dintre susținători i-a oferit și un buchet de flori.

Rekabi a plecat de la aeroport într-o dubă condusă prin mulțimea adunată. Nu se știe exact unde a dus-o mașina.

Elnaz Rekabi a concurat duminică într-un turneu internațional de alpinism, fără hijab, în Coreea de Sud, ținându-și părul prins în coadă.

După această apariție, prietenii și susținătorii au dat-o dispărută, susținând că nu au mai reușit să o contacteze.

Marți dimineață, sportiva de 33 de ani a revenit pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj pe contul ei de Instagram, în care a explicat că gestul ei nu a fost intenționat, ci că în timpul probei i-a căzut hijabul de pe cap. Nu se știe însă în ce stare se afla când a scris mesajul sau dacă acestea au fost într-adevăr cuvintele ei.

Die Kletterin #ElnazRekabi wurde gestern weltweit für Ihren Mut gefeiert ihr Kopftuch abgelegt zu haben, um gegen das (Unrechts) Regime im #Iran zu protestieren. Jetzt ist sie „verschwunden“.Dieser Fall braucht jetzt maximale Öffentlichkeit,damit Ihr nicht ein Haar gekrümmt wird. pic.twitter.com/WAFx6U56zJ — Düzen Tekkal (@DuezenTekkal) October 17, 2022

La revenirea în Teheran, Rekabi a reiterat, în fața susținătorilor și a reporterilor, că nu a planificat să nu poarte hijabul, iar călătoria ei a decurs așa a fost planificată anterior.

„Pentru că eram ocupată să-mi pun pantofii și echipamentul, am uitat să-mi pun hijab-ul și apoi am mers să concurez. M-am întors în Iran cu liniște sufletească, deși am fost tensionată și stresată. Dar până acum, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic”, a spus sportiva.

Rekabi a părăsit Seulul marți dimineața. Înainte să se îmbarce în avion, BBC a transmis, citând „surse bine informate” că pașaportul și telefonul mobil a lui Elnaz Rekabi au fost confiscate.

În replică la informațiile apărute, ambasada Iranului la Seul a negat „toate știrile false, false și dezinformarea” cu privire la plecarea lui Rekabi, într-o postare pe Twitter.

Iranul, zguduit de proteste de săptămâni

Iranul se confruntă cu proteste violente stârnite în urma decesului tinerei Mahsa Amini, în custodia poliției, luna trecută.

Tânăra de 22 de ani murit la 16 septembrie la spital, la trei zile după ce fusese arestată la Teheran pentru că a încălcat codul vestimentar din Iran. Familia fetei a susținut că aceasta a murit după ce polițiștii au lovit-o în zona capului.

De la moartea ei, în fiecare seară în Iran au loc demonstraţii tot mai violente, care s-au soldat până acum cu peste 200 de morți și mii de arestări, potrivit unui bilanț făcut de ONG-uri pentru drepturile omului.

