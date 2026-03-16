Bilanțul ofensivei și impactul în Israel

Potrivit Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), atacul de duminică (reprezentând al 54-lea val al operațiunii) a implicat desfășurarea unui arsenal strategic complex, vizând centre de comandă, puncte de decizie, infrastructură militară și zone de adunare a trupelor israeliene.

Pe lângă probabila utilizare a rachetei Sejil, IRGC a confirmat lansarea altor modele de top. Este vorba despre Khorramshahr, care este echipată cu un focos devastator de două tone, dar și de rachetele balistice cu rază lungă de acțiune Khyber Shakan, Qadr și Emad.

În Israel, efectele atacului s-au resimțit imediat. Serviciile de urgență din Tel Aviv au raportat persoane rănite și mai multe autoturisme incendiate după ce șrapnelele și resturile rachetelor interceptate au căzut în zone urbane.

Autoritatea de Apărare Civilă din nordul Israelului a declanșat sirenele în Avivim și în mai multe localități din Galileea Superioară, în urma detectării unei drone iraniene în spațiul aerian.

Ce este racheta Sejil

Deși a fost testată inițial în 2008 și modernizată în 2009 (versiunea Sejil-2 având o precizie îmbunătățită prin adăugarea de aripioare de ghidare), racheta Sejil a fost folosită în luptă pentru prima dată abia în războiul de 12 zile din iunie 2025.

Dezvoltată integral de Organizația Industriilor Aerospațiale din Iran, Sejil este considerată una dintre cele mai periculoase arme din arsenalul Teheranului datorită caracteristicilor sale.

Caracteristici Detalii Tip Rachetă balistică sol-sol cu rază lungă de acțiune. Rază de acțiune Aproximativ 2.000 de kilometri. Propulsie Combustibil solid (permite o lansare mult mai rapidă comparativ cu rachetele pe combustibil lichid, reducând timpul de avertizare). Viteză și Manevrabilitate Poate atinge ținte din Tel Aviv în mai puțin de 7 minute. Este capabilă de manevre evazive atât în interiorul, cât și în afara atmosferei, îngreunând masiv interceptarea. Dimensiuni și Capacitate Lungime: 25 metri; Diametru: 1,25 metri; Greutate: ~2,3 tone. Poate transporta focoase nucleare de până la 700 kg.

Semnificația numelui Sejil

Pentru Teheran, utilizarea acestei rachete nu are doar o miză tactică, ci și una profund simbolică și religioasă.

Numele „Sejil” provine din Coran (Sura al-Fil) și face referire la rocile de lut ars pe care Dumnezeu le-a trimis din cer pentru a distruge armata abisiniană a lui Avraam, care mărșăluia cu elefanți pentru a distruge Kaaba de la Mecca.

Prin această denumire, discursul oficial iranian transformă rachetele în instrumente ale „pedepsei divine”, încadrând războiul ca pe o luptă apocaliptică între forțele „adevărului” și cele ale „agresiunii”.

În prezent, situația din regiune rămâne extrem de volatilă, ambele tabere continuând raidurile aeriene și bombardamentele la scară largă.

În a 17-a zi de conflict în Orientul Mijlociu, Israelul a anunțat lansarea unor a bombardamente „la scară largă” împotriva unor infrastructuri din Teheran, Shiraz și Tabriz, în timp ce Iranul a continuat atacurile aeriene în Emiratele Arabe Unite și Israel.