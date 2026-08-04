„Suntem în discuţii cu iranienii şi cred că există o şansă să ajungem azi sau mâine la un acord în vederea redeschiderii Strâmtorii Ormuz”, a declarat Scott Bessent într-un interviu acordat postului CNBC.

Întrebat dacă Iranul va percepe taxe de tranzit în Strâmtoarea Ormuz, Scott Bessent a răspuns: „Cred că va fi vorba mai degrabă despre o libertate de circulaţie”.

Qatarul, o ţară mediatoare în războiul din Iran, a anunţat marţi că eforturile în vederea unei soluţii diplomatice la războiul din Iran continuă, dar că nu sunt prevăzute negocieri directe între administrația federală de la Washington şi regimul de la Teheran.

Negocierile se concentrează asupra unei „rezolvări pe termen scurt, care să ne ajute să relansăm negocierile şi să revenim deplin la eforturile de mediere”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed Al Ansari.

Situaţia rămâne tensionată în Strâmtoarea Ormuz, unde o navă a fost lovită în noaptea de luni spre marţi, în pofida optimismului afişat de către preşedintele american Donald Trump, care dă asigurări că negocierile cu Iranul avansează şi că această cale maritimă strategică ar putea să fie redeschisă încă de marţi.

Scott Bessent s-a arătat la rândul lui optimist cu privire la efectele pe care le pot avea un acord cu Iranul asupra preţului energiei. El a declarat că sute de nave aşteaptă să-şi reia drumul.

„Chiar dacă situaţia rămâne un pic tensionată de câteva zile, am văzut destul de multe nave ieşind din strâmtoare chiar în acest moment”, a declarat el.

„Mă aştept deci ca preţul energiei să revină la normal, ceea ce, aşa cum am spus deja, va fi benefic pentru întreaga lume”, a insistat șeful Trezoreriei americane.

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