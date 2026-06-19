Decizia vine în contextul reluării traficului în urma acordului recent dintre Iran și SUA, care a pus capăt unui conflict îndelungat, conform AFP.

Reguli mai stricte în Strâmtoarea Ormuz

„Pentru a evita orice întârziere la intrarea sau ieșirea din Strâmtoarea Ormuz, este esențial ca cererile de tranzit, însoțite de toate informațiile necesare, să fie transmise cu cel puțin 48 de ore înainte de sosirea în zonă”, a transmis în limba pe platforma X Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic (PGSA).

Pe lângă noile cerințe de aprobare prealabilă, Iranul a anunțat și planuri pentru implementarea unui sistem de taxe maritime în strâmtoare, care ar urma să fie aplicat peste două luni. Acest anunț vine după o perioadă de negocieri de 60 de zile, declanșată de semnarea unui memorandum de înțelegere între Teheran și Washington.

„Transmiterea din timp a cererilor de tranzit, împreună cu toate informațiile necesare, este esențială pentru a evita întârzierile la intrarea și ieșirea din Strâmtoarea Ormuz”, se arată în mesajul oficial al PGSA, conform The Guardian.

Acordul Iran-SUA și implicațiile sale geopolitice

Reluarea liberă a traficului de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz a fost posibilă grație ridicării blocadei americane asupra Iranului. Teheranul consideră această evoluție drept o victorie istorică asupra SUA. Liderii iranieni au subliniat că strâmtoarea este sub controlul lor exclusiv, respingând propunerea unei misiuni navale europene pentru a escorta navele comerciale prin zonă.

În paralel, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a aprobat personal acordul cu SUA și a recunoscut că administrația Trump a ,,folosit tot felul de pârghii”pentru a-l finaliza. Totuși, Khamenei nu a mai apărut public de la preluarea funcției în martie 2026, după moartea tatălui său.

Tensiuni între Israel și Iran

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să fie alimentate de declarațiile liderilor politici. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat poziția fermă a Israelului împotriva dezvoltării armelor nucleare de către Iran. „Israelul va continua să adere la obiectivul suprem de a nu permite Teheranului să dobândească arme nucleare”, a declarat Netanyahu, citat de ziarul „Yedioth Ahronoth”.

În același timp, Iranul a cerut retragerea completă a trupelor israeliene din sudul Libanului, considerând acest lucru esențial pentru respectarea integrității teritoriale a Libanului. Președintele Donald Trump a intervenit în acest context, cerând un „armistițiu complet pe toate fronturile, inclusiv în Liban, Hezbollah și Israel”. „Îi încurajăm pe toți cei din regiunea Orientului Mijlociu să își mențină angajamentul de a permite desfășurarea frumoasă a negocierilor noastre”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Reacții internaționale și tensiuni diplomatice

Anularea ceremoniei oficiale de semnare a memorandumului, programată inițial pentru vineri, a generat tensiuni suplimentare. Mediatorul-șef al negocierilor, prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, și-a anulat vizita în Elveția, afectând vizibilitatea diplomatică a țării sale. Cu toate acestea, discuțiile tehnice dintre Iran și SUA sunt programate să continue la stațiunea Bürgenstock din Elveția.

Ministrul saudit de externe, prințul Faisal bin Farhan Al Saud, a criticat planul iranian de administrare a Strâmtorii Ormuz, considerându-l inutil. „Administrarea strâmtorii funcționa bine înainte de conflict. Nu existau probleme de siguranță sau de mediu. De ce ar trebui să acceptăm un nou aranjament acum?”, a declarat oficialul saudit.

Planuri economice și relații regionale

În paralel, Iranul încearcă să repare relațiile cu aliații săi din Golf și speră ca statele din regiune să contribuie la constituirea unui fond de reconstrucție estimat la 350 de miliarde de dolari, susținut de investitori privați și de SUA.

Cu toate acestea, ministrul iranian al economiei, Seyed Ali Madanizadeh, a avertizat că ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol ale Iranului nu va duce imediat la o redresare economică semnificativă. „Nu este ca și cum totul va reveni pur și simplu la normal”, a subliniat el.

Relațiile din Golf rămân tensionate, dar există semne de cooperare, mai ales între Emiratele Arabe Unite și Israel, care și-au consolidat parteneriatul de apărare în timpul conflictului. „Acest lucru nu schimbă calculul nostru care ne-a motivat la început să urmărim acordurile Abraham”, a declarat Muath Alwari, directorul de planificare politică al Emiratelor Arabe Unite.

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