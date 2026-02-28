Operațiunea, denumită de Teheran „Promisiunea Adevărată 4”, vine ca răspuns direct la o ofensivă masivă a Statelor Unite și a Israelului asupra teritoriului iranian, declanșată în cursul dimineții.

Fum negru deasupra bazei Flotei a 5-a din Manama

Potrivit agenției iraniene de presă Fars, rachetele au vizat facilități strategice din Bahrain, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU).

În Bahrein, nori denși de fum negru au fost observați ridicându-se deasupra sediului Flotei a 5-a a Marinei SUA din Manama.

Guvernul din Bahrain a denunțat atacul drept „trădător” și o „încălcare flagrantă a suveranității și securității regatului”.

Până în prezent, amploarea pagubelor rămâne neclară, iar oficialii americani nu au emis un comentariu.

Bilanțul atacurilor iraniene

Cel puțin un civil a fost ucis în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, după ce resturile rachetelor interceptate au căzut peste o zonă rezidențială, provocând pagube materiale.

Ministerul Apărării din EAU a condamnat „atacul flagrant cu rachete balistice iraniene”, precizând că sistemele antiaeriene au funcționat cu o eficiență ridicată.

Forțele americane operează alături de cele emirateze la baza aeriană Al Dhafra, situată la sud de capitală.

Qatar și Kuweit au raportat rachete interceptate în spațiul lor aerian. La Doha, Ministerul Apărării a confirmat neutralizarea mai multor proiectile care vizau aparent baza aeriană Al-Udeid, cea mai mare instalație militară americană din regiune.

În Israel, sirenele de raid aerian au răsunat la nivel național, după ce armata israeliană a confirmat detectarea unui val de rachete iraniene care se apropia de teritoriul său.

Contextul și reacțiile oficiale

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a revendicat atacurile, susținând că toate țintele militare americane și israeliene din Orientul Mijlociu au fost lovite de „rachete puternice”.

IRGC a avertizat că operațiunea va continua „neobosit până când inamicul va fi învins definitiv”, declarând toate activele americane din regiune drept ținte legitime.

Această ripostă a fost declanșată de un atac masiv americano-israelian început sâmbătă, în jurul orei locale 09:15.

Conform primelor informații, loviturile au vizat zone strategice asociate conducerii de la Teheran. În paralel cu acțiunea militară, președintele american Donald Trump a transmis un mesaj public, încurajând poporul iranian să se ridice împotriva regimului.