„Războiul din umbră” se extinde pe rutele comerciale

În timp ce echipele de urgență intervin pentru stingerea incendiului și salvarea echipajului, martorii din regiune au surprins coloane uriașe de fum negru ridicându-se deasupra Golfului.

Atacul confirmă o extindere periculoasă a zonei de conflict, transformând apele internaționale din afara punctului de congestie de la Ormuz într-o zonă de luptă.

Acțiunea vine ca un răspuns la intensificarea operațiunilor militare lansate de SUA și Israel împotriva infrastructurii iraniene.

Arab sources reported that an oil tanker was targeted near the port of Sharjah in the United Arab Emirates. 🇮🇷⚔️🇺🇸🇦🇪 . pic.twitter.com/XY9quxhBL3 — T amine (@TahratAmine) March 14, 2026

Mai mult, atacul urmează unui ultimatum dur lansat de noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care a amenințat că va transforma activele occidentale din regiune într-o „grămadă de cenușă”.

Undă de șoc pe piața energetică globală

Strategia Teheranului de a lovi aprovizionarea globală cu energie a generat deja un efect de domino pe piețele internaționale:

Explozia prețurilor: Cotațiile petrolului au crescut vertiginos, îndreptându-se spre pragul de 150 de dolari pe baril.

Blocaj în asigurări: Companiile de asigurări maritime și-au suspendat efectiv polițele pentru tranzitul prin Golful Persic.

Suspendări masive de producție: Qatarul a oprit producția de gaze naturale după ce instalațiile sale au fost vizate de atacuri.

Forță majoră în Bahrain: Compania petrolieră de stat din Bahrain a declarat oficial starea de „forță majoră”, recunoscând incapacitatea de a-și mai onora contractele internaționale de furnizare.

Măsuri militare de urgență și alte nave vizate

Situația critică a determinat Pentagonul să ia în calcul reintroducerea „escortelor de tancuri petroliere” – o tactică specifică Războiului Rece – pentru a proteja rutele vitale.

Decizia vine și în urma unui alt atac recent, soldat cu victime, efectuat cu drone subacvatice în apropiere de Basrah.

Alte incidente maritime confirmate recent includ incendierea vrachierului thailandez Mayuree Naree în Strâmtoarea Ormuz, lovit de proiectile și avarierea unei nave de containere în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite.

Contrastul declarațiilor politice

Realitatea de pe teren contrastează puternic cu recentele afirmații ale președintelui american Donald Trump.

Deși atacul din Sharjah demonstrează reziliența tactică a Teheranului, liderul de la Casa Albă a susținut la începutul săptămânii că forțele militare iraniene sunt „complet distruse”.

„Practic nu mai există nimic de vizat. Războiul se va încheia în curând. Când vreau să se termine, se va termina”, a declarat Donald Trump, minimalizând capacitatea de ripostă a Iranului.

Mai mult, în ciuda războiului declanșat pe 28 februarie, Iranul a reușit nu doar să își mențină, ci chiar să își crească exporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz.



