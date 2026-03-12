Volumul mediu exportat a atins 2,1 milioane de barili pe zi

Conform datelor furnizate de compania de analiză maritimă Kpler, traficul iranian prosperă în plin conflict. Astfel, de la începutul ostilităților, șapte nave au încărcat țiței direct din largul coastelor iraniene.

În ultimele șase zile, volumul mediu exportat a atins 2,1 milioane de barili pe zi, o creștere față de media de aproximativ 2 milioane de barili înregistrată în luna februarie.

În contrast puternic, alți giganți petrolieri din Golf – precum Arabia Saudită și Irakul – și-au redus producția și caută disperați rute alternative pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz, punct prin care tranzitează circa o treime din aprovizionarea globală cu petrol.

Această asimetrie a fost declanșată de atacurile aeriene inițiale ale Statelor Unite și Israelului, la care Garda Revoluționară a Iranului a răspuns cu lansări de drone și rachete asupra infrastructurii petroliere din Golf.

Avertismentul Teheranului că va ataca orice navă „inamică” a descurajat o mare parte din flota comercială internațională.

„Flota din umbră” menține fluxul spre Asia

Cum reușește Iranul să exporte? Răspunsul stă în așa-numita „flotă din umbră”. Aceasta este compusă din petroliere vechi, adesea aflate sub sancțiuni americane, utilizate în comun cu Rusia pentru a transporta mărfuri sub radarul internațional.

Potrivit Lloyds List Intelligence, de la izbucnirea războiului, aproximativ 15 astfel de nave au traversat nestingherite strâmtoarea.

Majoritatea transportă țițeiul iranian către clienții săi de bază: China (unde cererea rămâne deosebit de puternică) și India.

Volatilitate extremă și amenințarea Iranului

Temerile privind o blocadă totală a Strâmtorii Ormuz au provocat unde de șoc pe piețele energetice. Luni, cotația petrolului a explodat, atingând aproape 120 de dolari pe baril.

Ulterior, prețul s-a corectat sub 80 de dolari marți, în urma declarațiilor președintelui american Donald Trump, care a asigurat piețele că războiul se va încheia „foarte curând”.

Cu toate acestea, perspectivele rămân sumbre dacă situația escaladează. JPMorgan Chase estimează că o blocare a strâmtorii timp de doar două săptămâni ar elimina de pe piață circa 3,8 milioane de barili pe zi (peste 3% din producția globală).

În fața presiunilor, Teheranul a lansat miercuri un avertisment contondent. Ebrahim Zolfagari, purtătorul de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbia (structura care coordonează armata regulată cu Garda Revoluționară), a declarat că prețurile nu pot fi ținute sub control prin „măsuri artificiale”.

„Odată cu extinderea războiului în regiune, v-am avertizat deja că vă puteți aștepta la un baril de petrol la 200 de dolari. Prețul petrolului depinde de securitatea din regiune, iar voi sunteți sursa acestei insecurități. Nu vom permite ca niciun litru de petrol să traverseze Strâmtoarea Ormuz în beneficiul Statelor Unite, Israelului sau partenerilor acestora”, a transmis Ebrahim Zolfagari.

