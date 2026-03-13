Trump spune că armata Iranului este „decimată”

În mesajul său, Trump a afirmat că forțele militare ale Iranului ar fi fost puternic lovite, că marina iraniană ar fi dispărut, iar forțele aeriene nu ar mai reprezenta o amenințare majoră. De asemenea, el susține că rachetele și dronele Iranului ar fi fost „decimate”, iar liderii regimului ar fi fost eliminați.

Președintele american a adăugat că Statele Unite dispun de „putere de foc de neegalat”, de muniție nelimitată și de timp pentru a continua operațiunile.

Trump, onorat să „îi ucidă”

Trump a făcut și o declarație care a provocat reacții puternice. El a spus că Iranul a ucis oameni nevinovați timp de decenii și a susținut că, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite, este o onoare pentru el să îi elimine pe liderii regimului iranian.

„Au ucis oameni nevinovați în întreaga lume timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta!”, a scris Trump pe platforma sa.

De asemenea, Trump a sugerat că în cursul zilei ar putea avea loc noi evoluții, îndemnând publicul să urmărească ce se întâmplă în continuare.

Relațiile dintre Statele Unite și Iran sunt tensionate de zeci de ani, în special după revoluția iraniană din 1979, când regimul de la Teheran a devenit unul dintre principalii adversari ai Washingtonului în Orientul Mijlociu. De atunci, conflictul dintre cele două state s-a manifestat prin sancțiuni economice, confruntări indirecte în regiune și amenințări militare, iar pe 28 februarie SUA și Israelul au atacat Iranul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE