„Nu există nicio îndoială că această acțiune ostilă” din partea Uniunii Europene „nu va rămâne fără răspuns”, a avertizat oficialul iranian de rang înalt, potrivit televiziunii de stat de la Teheran. „Ei vor suporta consecințele acestei decizii fără sens”, a insistat el.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, organizația paramilitară de elită responsabilă de protecția regimului de la Teheran, este acuzat de orchestrarea unei represiuni sângeroase a potestelor care au zguduit Iranul începând cu 28 decembrie 2025.

Forțele armate iraniene au calificat deja decizia UE drept „iresponsabilă” și „răuvoitoare”. „Decizia ilogică, iresponsabilă și răuvoitoare a UE a fost luată fără nicio îndoială prin supunere oarbă față de politicile Statelor Unite și regimului sionist (Israelul – n.r.)”, a susținut armata iraniană într-un comunicat difuzat prin intermediul agenției oficiale de presă Irna.

Mii de protestatari, chiar zeci de mii potrivit unor surse din interior, au fost ucise de structurile iraniene de securitate în cursul manifestațiilor din Iran.

Ca urmare a acestei represiuni, miniştrii de externe ai statelor membre UE au aprobat joi propunerea cu privire la includerea Corpului Gărzilor Revoluţionare din Iran pe lista europeană a organizaţiilor teroriste.