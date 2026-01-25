Atât de mulți oameni au fost măcelăriți de serviciile iraniene de securitate în acele zile de joi și vineri, încât regimul islamic de la Teheran a fost copleșit în eforturile de a ascunde morții. Stocurile de saci mortuari s-au epuizat imediat, iar semiremorcile cu 18 roți au înlocuit ambulanțele, au declarat oficialii citați de TIME.

Această mărturisire depășește cu mult bilanțul de 3.117 morți anunțat acum patru zile de membrii liniei dure ai regimului condus de ghidul suprem Ali Khamenei.

TIME notează că nu a putut verifica independent bilanțul prezentat de cei doi oficiali din Ministerul iranian al Sănătății, dar alți observatori ai situației din Iran îl consideră plauzibil.

Bilanțul menționat recent de Teheran provine doar din cifrele anunțate oficial de spitale. Însă, potrivit doctorului Amir Parasta, un chirurg oftalmolog iraniano-german care a întocmit un raport separat, numărul secret al deceselor înregistrate de spitale era de 30.304 protestatari uciși până vineri.

Parasta atrage atenția că acest bilanț secret nu-i include pe protestatarii înregistrați ca morți în spitalele militare, ale căror trupuri neînsuflețite au fost duse direct la morgi. „Ne apropiem de realitate, dar cred că cifrele reale sunt încă mult mai mari”, a declarat doctorul iraniano-german.

Un masacru de o asemenea amploare, comis în doar 48 de ore, i-a făcut pe experții în ucideri în masă să caute comparații.

Bazele de date online arată că ultimul masacru de o asemenea cruzime și într-un timp atât de scurt s-a mai întâmplat pe 29 și 30 septembrie 1941, când escadrilele naziste ale morții au executat 33.000 de evrei din Ucraina în râpa Babîn Iar din Kiev.

În Iran, câmpurile morții s-au extins în toată țara, unde, începând cu 28 decembrie, sute de mii oameni au ieșit în stradă pentru a cere îmbunătățirea vieții, revendicând apoi căderea regimului islamic.

Forțele de securitate au răspuns cu violență încă din prima săptămână, dar au folosit în mare parte forța neletală, în timp ce regimul a adoptat un discurs în care au împletit amenințarea cu concilierea.

Situația s-a schimbat în weekendul care a început pe 8 ianuarie. Protestele au atins apogeul atunci, pe fondul apelurilor de încurajare ale prințului moștenitor Reza Pahlavi și promisiunilor președintelui american Donald Trump cu privire la aplicarea unei lovituri puternice împotriva regimului de la Teheran.

Martorii spun că milioane de oameni se aflau pe străzi când regimul a închis internetul și orice formă de comunicare cu lumea exterioară. Lunetiști de pe acoperișuri și camioane echipate cu mitraliere grele au deschis focul. Vineri, 9 ianuarie, un oficial din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice le-a transmis oamenilor să nu iasă din casă și, dacă se aventurează pe străzi, „să nu se plângă când îi lovește un glonț”.

