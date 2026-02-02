„După războiul de 12 zile (cu Israelul – n.r.) și continuarea acțiunilor insidioase americano-sioniste, ne revizuim doctrina de apărare, schimbând-o într-una ofensivă, bazată pe operațiuni fulger și de largă anvergură”, a declarat generalul iranian în timpul unei inspecții la o unitate a forțelor armate.

Adoptând strategii militare „disparate și copleșitoare, acțiunea noastră va fi rapidă, decisivă și va depăși calculele Statelor Unite”, a adăugat șeful Statului Major al armatei iraniene.

„Cea mai mică eroare (din partea SUA – n.r.) ne va da libertate de acțiune deplină. Lumea va vedea o față diferită a Iranului puternic. Atunci niciun american nu va mai fi în siguranță, iar focul regiunii va consuma Statele Unite și pe aliații lor”, a susținut generalul Mousavi.

Avertismentele șeful Statului Major al armatei iraniene vin pe fondul tensiunilor în creștere între Teheran și Washington și a mobilizării portavionului USS Abraham Lincoln în Golful Persic împreună cu o grupare navală ce cuprinde și trei distrugătoare lansatoare de rachete.

Președintele american Donald Trump a avertizat anterior Iranul cu o acțiune militară dacă nu încheie un acord de neutralizare a programelor sale nucleare și de rachete balistice.

