Grupul aeronaval este „desfăşurat în prezent în Orientul Mijlociu pentru a promova securitatea şi stabilitatea în regiune”, a anunțat CENTCOM, responsabil de operațiunile militare ale SUA în Orientul Mijlociu, Asia Centrală și Asia de Sud.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

Cartierul general al CENTCOM este situat la baza Al-Udeid, în Qatar. Este vorba de cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu.

Portavionul USS Abraham Lincoln, una dintre cele mai puternice nave militare din lume, este însoțit de distrugătoarele USS Frank E. Petersen Jr, USS Spruance și USS Michael Murphy, notează Euronews.

Teheranul amenință SUA și Israelul cu un „destin dureros”

Președintele american Donald Trump a anunțat joia trecută că o flotă de mari proporții se îndreaptă spre Golful Persic, menţinând astfel presiunile asupra regimului de la Teheran, în condiţiile în care perspectiva unei intervenţii militare în sprijinul protestatarilor părea să se fi îndepărtat.

Presa americană a relatat săptămâna trecută că portavionul USS Abraham Lincoln, aflat în Marea Chinei de Sud, a primit ordin să se îndrepte spre Orientul Mijlociu.

De la Teheran, șeful şeful Gardienilor Revoluţiei – o forță militară și ideologică aflată la dispoziția ghidului suprem iranian Ali Khamenei – a amenințat la rândul lui Israelul şi Statele Unite cu un „destin dureros” şi că oamenii săi au „degetul pe trăgaci”.

Donald Trump este așteptat să ia o decizie finală

Declanşată pe 28 decembrie, mişcarea de contestare din Iran a luat amploare pe 8 ianuarie, sfidând deschis Republica Islamică. Potrivit unor surse citate de Time, cel puțin de 30.000 de oameni au fost uciși în doar două zile de proteste la nivel național în Iran, și anume pe 8 și 9 ianuarie.

Surse citate de CNN afirmă că portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său aeronaval nu au luat încă poziția finală. Casa Albă ia în considerare lansarea unor atacuri asupra regimului din Iran din cauza reprimării sângeroase a protestelor, dar nu a luat deocamdată o decizie finală.

EAU susține că nu va permite lansarea unor atacuri din teritoriul său

Pe de altă parte, Emiratele Arabe Unite au anunțat luni nu vor autoriza lansarea unor atacuri împotriva Iranului.

Ministerul de Externe de la Abu Dhabi „reafirmă angajamentul EAU de a nu permite ca spaţiul aerian, teritoriul sau apele lor să fie folosite în vreo acţiune militară ostilă faţă de Iran”, se arată într-un comunicat citat de AFP.

