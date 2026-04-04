Apel public pentru capturarea pilotului și reacții ironice la adresa SUA

„Căutați pilotul sau piloții inamicului și aduceți-i vii autorităților pentru o recompensă”, a declarat un prezentator al unei filiale locale a presei de stat iraniene. În același timp, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a ironizat Statele Unite într-o postare pe platforma X: „După ce au învins Iranul de 37 de ori la rând, acest război strălucit fără strategie pe care l-au început a fost retrogradat de la „schimbare de regim” la „Hei! Poate cineva să ne găsească piloții? Vă rog?”.

Pe lângă doborârea avionului F-15E, vineri a fost raportată și prăbușirea unui alt avion american, un A-10 Warthog, în apropierea Strâmtorii Hormuz. Pilotul acestuia a fost salvat în siguranță, dar circumstanțele exacte ale accidentului rămân neclare. Cele două incidente au avut loc aproape simultan, în toiul unor manevre militare intensificate în regiune.

Ce este F-15E Strike Eagle, avionul implicat în incidentul recent

Potrivit unei fișe informative a Forțelor Aeriene SUA, F-15E Strike Eagle este un avion de luptă multirol capabil să atingă viteze de până la 1.875 mph, având o rază de acțiune de 2.400 de mile înainte de a necesita realimentare.

Dezvoltat în anii 1980, avionul are un cost estimat de 31,1 milioane de dolari în dolari constanți din 1998, dar modelele mai recente pot ajunge la aproape 100 de milioane de dolari, potrivit Wall Street Journal. Acesta este proiectat pentru a transporta atât rachete, cât și arme nucleare, fiind utilizat anterior în conflicte din Irak și Afganistan.

Declarații dure între Iran și SUA

În același timp, Iranul a anunțat utilizarea unui nou sistem de apărare aeriană pentru a doborî avionul american. Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a declarat pentru Reuters că țara își va „obține cu siguranță controlul deplin” asupra spațiului său aerian.

Între timp, tensiunile dintre SUA și Iran continuă să escaladeze. Președintele Donald Trump a declarat recent pe platforma Truth Social că „Strâmtoarea Hormuz poate fi redeschisă cu ușurință” și că SUA ar putea „lua petrolul și face o avere”. Într-un discurs adresat națiunii, liderul de la Casa Albă a amenințat cu măsuri „extrem de dure” împotriva Iranului în următoarele săptămâni, subliniind că discuțiile diplomatice sunt în desfășurare, deși oficialii iranieni au negat orice negociere.

În plan intern, Trump a solicitat Congresului o creștere semnificativă a bugetului militar pentru anul fiscal 2027, până la 1,5 trilioane de dolari, o majorare cu 40% față de anul precedent. Casa Albă a anunțat că majorarea bugetară va fi finanțată prin reducerea unor „programe active, înarmate și risipitoare”. Conform unor surse, Trump ar fi declarat într-un prânz privat că „purtăm războaie” și că prioritățile bugetare ar trebui să favorizeze armata în detrimentul programelor sociale precum Medicaid sau Medicare.

Iranul a primit sâmbătă un ultimatum de 48 de ore pentru acceptarea unui acord cu SUA și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în caz contra riscând „dezlănțuirea iadului” asupra sa.