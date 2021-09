Joi, fostul soț al Monicăi Gabor a fost luat cu ambulanța și transportat la Spitalul Ilfov. În vârstă de 64 de ani, Irinel Columbeanu a fost depistat pozitiv cu COVID-19 și a fost internat, iar medicii îi administrează tratament. Afaceristul nu este conectat la aparate, iar forma virusului pe care o are nu i-a agravat atât de mult starea de sănătate până în acest moment.

Irinel Columbeanu a confirmat că este infectat cu COVID-19 și a făcut primele declarații despre situația în care se află. Fostul soț al Monicăi Gabor a lăudat promptitudinea spitalelor și profesionalismul doctorilor.

„Confirm! Bafta unora care, deși până la un moment dat nu s-au putut hotărî singuri să se vaccineze intenționat, până la urmă soarta le-a găsit varianta să se vaccineze totuși, chiar și fără să se vaccineze ei singuri explicit, ci indirect, îmbolnăvindu-se pe riscul lor de COVID-19, ceea ce din punct de vedere al imunității se consideră a avea același efect. Virusul există și este foarte pervers și înșelător, noroc cu serviciul de ambulanță, promptitudinea spitalelor și profesionalismul medicilor din România!”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Ciao.

Ce spun prietenii lui Irinel Columbeanu, după ce acesta s-a infectat cu COVID-19

Apropiații lui Irinel Columbeanu se tem pentru acesta și speră că va trece cu bine peste acest episod. Nicușor Stan, prieten al fostului milionar de la Izvorani, a declarat că acesta este internat în spital, după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

„Acum am vorbit cu el. De fapt, nu poate vorbi, dar mi-a confirmat că are, din păcate COVID-19. Mi-a scris într-un mesaj că deocamdată este bine, dar că este internat. Oricum, eu le recomand tuturor să meargă la spital în caz că fac COVID-19, nu este de joacă cu acest virus și dacă ești vaccinat, și dacă nu ești.

Da, mă tem pentru Irinel Columbeanu. Nu mai este chiar tânăr, are și niște probleme de sănătate, probleme cardiace, plus acea pareză făcută cu mulți ani în urmă. Se poate vedea și pe mersul lui că nu s-a recuperat complet de la acea pareză, o mână nici nu o folosește tocmai bine. Așa că, e normal, mă tem pentru el și mă rog să îi fie bine. I-am spus lui Irinel Columbeanu să apeleze la mine în cazul în care are nevoie de orice, suntem, în primul rând, prieteni și e normal să îl ajut cu orice dacă pot să o fac”, a spus Nicușor Stan pentru FANATIK.

