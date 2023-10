Viața lui Irinel Columbeanu a fost plină de încercări, iar acum, la 66 de ani, omul de afaceri a ajuns să locuiască la azil. Decizia i-a aparținut și mărturisește că se simte foarte liniștit în noul cămin. A pierdut tot ce a câștigat de-a lungul anilor, iar luxul a rămas doar o amintire pentru el.

În această seară, în emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irinel Columbeanu va vorbi deschis despre decizia sa de a se muta la azil, același centru în care a stat și tatăl său până în ultima clipă de viață. La intrarea în Fundație chiar există poză cu cei doi, în curtea clădirii din Ghermănești.

„Astăzi ne aflăm la Fundația Sfântului Ioan, unde domnul Irinel Columbeanu a acceptat să se mute. De 11 zile el locuiește aici, la domnul Ion Cassian”, a spus Adiță Voicu, moderatorul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

Fondatorul căminului îi este alături lui Irinel Columbeanu și speră să se simte bine la azil. „În continuare vrem să fim alături de dânsul și să îi fie din ce în ce mai bine. Poate în aceste câteva zile cât a stat la noi și-a făcut o părere.”

Irinel Columbeanu își amintește că își vizita zilnic tatăl la azilul din Snagov și are amintiri frumoase în acest loc. „Veneam în fiecare zi să-l vizitez. Îi mai cumpăram câte ceva… sunt amintiri plăcute aici.”

Omul de afaceri mărturisește că este mult mai liniștit la azil și că deja a fost vizitat de Oana, fosta iubită. Irinel Columbeanu a luat legătura și cu fiica lui, dar și cu fosta soție. Irina Columbeanu și Monica Gabor locuiesc de ani buni în Statele Unite ale Americii, dar Irinel speră că acestea vor veni într-o zi să-l vizite la centru.

„Sunt foarte liniștit. Asta e ceea ce am căutat. Sunt mai liniștit aici decât eram până acum. M-a vizitat fosta mea iubită Oana și sper să mai privesc vizita unor prieteni buni. Irina și Monica m-au sunat. Am comunicat cu amândouă și știu că sunt aici. Poate mă vor vizita”, a spus Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu are mare încredere în căminul pe care l-a ales, pentru că în urmă cu mai mulți ani el își încurajase tatăl să locuiască aici. „După mult timp în care am încercat să-i explic că e mai bine să stea într-un loc unde are ajutor specializat, am reușit să-l conving pe tata să meargă la azilul din Snagov. Cu Ion Cassian, patronul casei de bătrâni, mă știu din copilărie, am toată încrederea. Tata are o problemă la picioare, are nevoie de recuperare. Până la urmă, cu chiu cu vai, a acceptat și a înțeles, iar de mai bine de o lună l-am adus aici. Știți foarte bine că pentru un bătrân e greu să-l scoți din «cuibul» lui, nici la mine la Izvorani nu a vrut să vină. Am mai avut câteva încercări, însă au eșuat”, a declarat la vremea respectivă Irinel Columbeanu pentru Click!.

Detalii neștiute din viața lui Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu a mai mărturisit că spiritul rebel l-a costat destul de scump. Fostul milionar obișnuia să intre în diverse probleme în adolescență și de fiecare dată era tras la răspundere.

„Adolescența a fost la fel. Da, am fost un tânăr rebel și din cauza asta am avut multe de pierdut și suferit, ca să spun așa. Aveam și notele scăzute la purtare. Asta din cauza faptului că îmi tot rupeam gulerul de la uniformă. Pe vremea mea se purta uniformă la școală. Astăzi, cred că s-a renunțat la acest obicei. Bine, atunci nu era un obicei, era obligatoriu, pe vremea mea. (…)

Mi-ar fi plăcut mult să fiu actor, dar părinții nu m-au susținut și nu m-au lăsat. Mi-au spus că e ceva neserios și m-au descurajat din acest punct de vedere. Așa că atunci când am dat la facultate, i-am ascultat. Am dat la ceva care părea că ar fi mai acceptabil de către societatea acelor vremuri. Aici este vorba despre Institutul Politehnic București. Ulterior, când am ajuns să lucrez unde am lucrat eu, respectiv la Camera de Comerț și Industrie a României, am regretat”, a mai spus Irinel Columbeanu, potrivit fanatik.ro.