Incidentul a avut loc în data de 31 ianuarie 2026, într-un imobil din sectorul 5 al Capitalei, unde agresorul, în vârstă de 25 de ani, avea un apartament închiriat. Cei doi, alături de un al treilea tânăr, se aflau în vizită în România.

De la farsă la tentativă de omor

Potrivit surselor judiciare, conflictul a izbucnit într-un moment de relaxare care a luat o turnură dramatică.

Gazda (tânărul de 25 de ani) adormise, moment în care victima a decis să îi facă o farsă.

Reacția celui trezit brusc din somn a fost însă una extremă: dezorientat și speriat, acesta a pus mâna pe un cuțit și l-a lovit pe cel care îl deranjase.

Victima a cerut ajutor într-o farmacie

Rănit în zona abdomenului, tânărul de 22 de ani a reușit să iasă din apartament și să ajungă la o farmacie din apropiere pentru a cere ajutor. Angajații, șocați de starea bărbatului, au apelat numărul de urgență 112.

„La data de 31 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Secţia 18 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că, la o farmacie, s-a prezentat un bărbat care prezenta o plagă înjunghiată. La adresă s-a prezentat şi un echipaj de prim ajutor, care a transportat bărbatul la o unitate spitalicească”, a transmis Poliția Capitalei.

Agresorul a fost reținut

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și de ofițerii Serviciului Omoruri. Suspectul a fost identificat și depistat în scurt timp.

În urma audierilor, autoritățile au dispus reținerea cetățeanului irlandez de 25 de ani pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru violență extremă pe fondul unui conflict spontan.

