„M-a rugat să dorm cu ea și să o las însărcinată”

Hajime, care lucrează ca funcționar în Osaka, a explicat, pentru postul local de televiziune Kansai, că „prietenul meu din facultate mi-a spus că nu nu poate avea copii cu soția lui, apoi m-a rugat să dorm cu ea și să o las însărcinată”. Inițial șocat, el a acceptat în cele din urmă cererea, gratuit.

După această experiență, Hajime a creat un cont anonim pe rețelele sociale pentru a-și oferi serviciile ca donator de material seminal.

El își actualizează periodic profilul cu rezultatele testelor pentru boli infecțioase, în ciuda faptului că fiecare test costă în jur de 11.700 de yeni japonezi, circa 80 de dolari.

Hajime oferă atât opțiunea de a avea relații sexuale, cât și inseminare, folosind materialul lui seminal.

El nu cere semnarea unor contracte și nu pretinde drepturi părintești sau responsabilități financiare pentru copiii concepuți cu ajutorul său. Singura sa cerință este acoperirea cheltuielilor de deplasare.

„Aduc o contribuție societății”

„Când văd clientele rămânând însărcinate și născând, mă simt profund satisfăcut, ca și cum aș fi adus o contribuție societății, și aceasta este cea mai mare motivație a mea pentru a continua”, a declarat Hajime.

Hajime a primit peste 20 de solicitări până acum. Șapte femei au rămas însărcinate cu ajutorul său, iar patru au născut deja. Majoritatea clienților săi sunt cupluri de femei sau femei singure care își doresc copii.

Unii utilizatori de social media și-au exprimat îngrijorarea față de potențialele riscuri ale acestei practici.

În Japonia nu există în prezent legi care să interzică donarea privată de spermă sau promovarea online a acesteia.

Serviciile lui Hajime oferă o „speranță mai simplă” în fața restricțiilor legale privind tratamentele de fertilitate pentru femeile necăsătorite și cuplurile de același sex din Japonia, potrivit South China Morning.

