Procesul de aderare al Islandei a început în 2009, după criza financiară care a lovit grav țara. Negocierile au avut loc între 2010 și 2013, dar au fost suspendate, iar în 2015 au fost oprite oficial.

Ministrul de Externe, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, a declarat într-o conferință de presă că o rezoluție privind organizarea referendumului va fi prezentată în parlament la începutul săptămânii viitoare.

„Vom adresa poporului următoarea întrebare: trebuie să continue negocierile privind aderarea Islandei la Uniunea Europeană? Și poporul va putea răspunde alegând între două opțiuni: da, negocierile trebuie să continue, sau nu, ele nu trebuie să continue”, a explicat Gunnarsdottir.

Guvernul de coaliție de centru-stânga, care a preluat puterea la sfârșitul anului 2024, a convenit să organizeze un referendum cu privire la acest subiect până la sfârșitul lui 2027.

Premierul Kristrun Frostadottir a declarat că „Islanda este suficient de puternică pe plan economic, dar și ca națiune sigură pe sine însăși, pentru a putea lua această decizie”.

Dacă negocierile cu UE vor fi reluate și se va ajunge la un acord, un al doilea referendum va fi organizat pentru ca cetățenii să se pronunțe asupra termenilor finali ai aderării. Până la întreruperea discuțiilor în 2015, Islanda deschisese 27 din cele 33 de capitole de negociere, dintre care 11 au fost închise provizoriu. Capitolul privind pescuitul, o temă sensibilă pentru Islanda, nu fusese însă abordat.

Un sondaj realizat în februarie arată că 45% dintre islandezi sprijină aderarea țării la Uniunea Europeană, subliniind diviziunile din cadrul populației cu privire la această decizie istorică.