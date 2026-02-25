„În următoarele câteva luni, vom lucra să pregătim un referendum, un referendum despre posibila redeschidere a negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană”, a declarat șefa Guvernului islandez, după întrevederea cu omologul său polonez Donald Tusk.

Islanda a abandonat în 2013 negocierile de aderare la UE, după patru ani de la deschiderea lor. Creșterea costului vieții în ultimii ani și îngrijorările legate de Rusia, care a invadat Ucraina, a reaprins interesul islandezilor față de UE, notează Reuters.

Potrivit Politico, referendumul privind redeschiderea negocierilor de aderare la UE ar putea avea loc în august.