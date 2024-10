Șeful statului-major israelian, Herzi Halevi, a declarat că „aripa militară a Hamas a fost învinsă”. Dar „creierul” incursiunii din 7 octombrie este încă în libertate. Yahya Sinwar a fost numit lider suprem al Hamas după moartea lui Ismail Haniyeh.

După săptămâni de tăcere care au stârnit speculații că ar fi putut fi ucis într-un atac israelian, Sinwar a luat legătura cu mediatorii din Qatar. Un diplomat qatariot a declarat că informațiile despre „contactul direct sunt false” și că „toate eforturile de negociere au fost purtate prin intermediul lui Khalil Al-Hayah, șeful biroului politic al Hamas din Doha”.

Sinwar este în permanență în mișcare și folosește mesageri de încredere pentru comunicarea non-digitală. Negociatorii unei posibile încetări a focului au așteptat zile întregi răspunsuri, care au fost trecute printr-un lanț secret de curieri. Sinwar comunică chiar și prin bilete de mână ascunse în pâine. „Arhitectul masacrului din 7 octombrie” se ascunde în tunelurile in Fâșia Gaza „până la 36 de ore o dată”, apoi iese la suprafață „deghizat în femeie”.

De asemenea, un înalt oficial israelian a confirmat pentru site-ul de știri Walla că Sinwar a reluat discuțiile cu mediatorii din Qatar și că „nu și-a modificat în niciun fel poziția cu privire la un acord de eliberare a ostaticilor și încetare a focului”.

Hamas a cerut retragerea completă a armatei israeliene din Gaza și încheierea războiului, în timp ce Israelul a refuzat orice angajament care ar permite grupării teroriste să-și păstreze controlul asupra Fâșiei și să-și reconstruiască puterea militară.

Kobi Michael, un fost interogator al serviciului de securitate Shin Bet, care a petrecut 150 de ore într-o cameră cu Sinwar, în timpul unui interogatoriu din 1988, a declarat că liderul Hamas se ascunde în tunerile din Gaza: „Transportă un geamantan cu 25 de kilograme și are un scut uman format din cel puțin 20 de ostatici”.

„De câteva ori am avut șansa să-l ucidem, dar dacă o făceam, ucidea toți ostaticii din jurul său. Omul acesta trebuie ucis, acum plănuiește un nou masacru. Dar trebuie să găsim momentul”, a spus Michael, prezicând că „Sinwar nu se va preda niciodată și visează să rămână liderul Hamas și conducătorul Gazei”.

Sinwar a fost filmat mergând printr-un tunel din Gaza împreună cu mai mulți dintre membrii familiei sale, prima și singura imagine cu liderul grupării șiite, după atacul din 7 octombrie 2023.

