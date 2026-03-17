IDF nu știe dacă fiul lui Ali Khamenei mai este în viață

Întrebat dacă IDF știe ce se întâmplă cu fiul lui Ali Khamenei, care nu a fost văzut în public după ce i-a succedat tatălui său săptămâna trecută, Defrin a spus că nu și a adăugat: „Dar pot spune un lucru: vom continua să urmărim pe oricine reprezintă o amenințare pentru statul Israel, iar oricine ridică mâna împotriva lui nu este imun în fața noastră. Îl vom urmări, îl vom găsi și îl vom neutraliza”.

Oficialul armatei israeliene a mai spus că țara sa va continua să caute membri ai forțelor paramilitare Basij din Iran: „Vom ajunge la toți, indiferent unde sau când”. Asta după ce IDF a anunțat că i-a omorât pe Ali Larijani, unul dintre conducătorii iranieni de rang înalt, și pe Gholam Reza Soleimani, comandantul miliţiilor Basij, un corp de voluntari cadrul Gardienilor revoluţiei.

Mai mult, Defrin a afirmat că Israelul se pregătește pentru o „campanie de durată, inclusiv în timpul Pesah”, sărbătoarea evreiască ce va avea loc în primele opt zile ale lunii aprilie.

Ali Khamenei a fost asasinat în atacul Israel+SUA de la Teheran. Succesor este Mojtaba Khamenei, care însă nu a apărut în public

Amintim că Israelul a anunţat sâmbătă, 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și ei sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Loviturile au avut loc în contextul războiului din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.

Duminică, 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost omorât ziua precedentă, după atacurile cu rachete care au vizat reședința prezidențială din Teheran.

Peste 7 zile, adică duminică, 8 martie, Iranul l-a numit la conducere pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Doar că informațiile despre starea lui sunt contradictorii. Presa internațională a susținut că Mojtaba Khamenei este „în comă și a pierdut un picior” și că este internat la terapie intensivă într-un spital, după ce ar fost rănit în atacurile din 28 februarie. Totuși, din 8 martie și până acum, fiul lui Ali Khamenei nu a apărut în public, alimentând speculațiile că a murit, deși Iranul neagă acest lucru.