Al-Jazeera a anunţat miercuri că Al-Ghoul şi cameramanul Ramy El Rify au fost ucişi într-un atac israelian asupra oraşului Gaza, în timp ce se aflau în misiune şi filmau lângă casa lui Ismail Haniyeh, liderul Hamas ucis în Iran în aceeaşi zi.

Armata israeliană spune că Al-Ghoul era membru al unităţii de elită Nukhba care a participat la atacul din 7 octombrie şi i-a instruit pe agenţi ai Hamas cum să înregistreze operaţiunile, fiind implicat în înregistrarea şi publicarea de atacuri asupra trupelor israeliene.

„Activităţile sale pe teren au fost o parte vitală a activităţii militare a Hamas”, a transmis armata israeliană, într-un comunicat.

Canalul Al-Jazeera a spus că acestea sunt „acuzaţii fără temei” şi o încercare de a justifica uciderea deliberată a jurnaliştilor săi.

The US State Department has requested more information from regional counterparts about the killing of Al Jazeera Arabic journalist Ismail al-Ghoul and his cameraman Rami al-Rifi in an Israeli airstrike in northern Gaza.



🔴 LIVE updates: https://t.co/6bjeKCHKVE pic.twitter.com/DJgdPJXedO