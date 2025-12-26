„Premierul Netanyahu, ministrul de externe (al Israelului Gideon – n.r.) Saar şi preşedintele Republicii Somaliland au semnat o declaraţie comună şi reciprocă”, a transmis biroul de presă al şefului Guvernului israelian.

The Prime Minister announced today the official recognition of the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state.



Prime Minister Netanyahu, Foreign Minister Sa’ar, and the President of the Republic of Somaliland signed a joint and mutual declaration. pic.twitter.com/M0AeTs5oxY — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 26, 2025

Benjamin Netanyahu a lăudat leadershipul președintelui Abdirahman Mohamed Abdullahi și a subliniat angajamentul său față de stabilitatea și pacea regională. Premierul israelian l-a invitat totodată pe Abdullahi să efectueze o vizită oficială în Israel.

La rândul său, liderul republicii autoproclamate Somaliland i-a mulțumit prim-ministrului israelian pentru această recunoaștere istorică și a apreciat eforturile sale de combatere a terorismului.

Prim-ministrul israelian și-a exprimat, de asemenea, mulțumirile față de ministrul său de externe și față de directorul Mossad, David Barnea, pentru contribuția lor la acest progres diplomatic.

Hartă reprezentând Somalia și Somaliland Foto: Profimedia

În urma acestui fapt, Israelul intenționează să stabilească domenii de cooperare cu Somaliland, în special în agricultură, sănătate, tehnologie și economie. Ierusalimul își propune să sprijine dezvoltarea Somalilandului și să consolideze un parteneriat descris ca fiind „reciproc avantajos”, bazat pe securitatea, prosperitatea și libertatea popoarelor.

Somaliland, un fost protectorat britanic din Cornul Africii, și-a proclamat independența față de Somalia în 1991. Acest teritoriu, care se învecinează cu Djibouti și Etiopia, funcționează de atunci autonom, cu propria monedă, armată și poliție, și se distinge prin relativa sa stabilitate comparativ cu Somalia, afectată de insurecția islamistă al-Shebab și de conflicte politice cronice.

Republica Somaliland se întinde pe o suprafață de 176.120 de kilometri pătrați și are o populație de aproximativ 6,2 milioane de locuitori. Cel mai mare oraș și capitala de facto este Hargeisa, cu o populație de 1,2 milioane de locuitori.

