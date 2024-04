În Rafah, aproape de granița cu Egipt, s-au refugiat peste un milion de palestinieni din alte părţi din Fâşia Gaza din calea războiului.

Soarta lor îngrijorează atât Occidentul, cât şi Egiptul, care a exclus primirea refugiaţilor în peninsula Sinai.

După săptămâni de negocieri cu SUA, care au cerut garanții pentru siguranța civililor, Ministerul Apărării israelian a cumpărat 40.000 de corturi, fiecare putând găzdui între 10 și 12 persoane, au declarat surse guvernamentale israeliene pentru Reuters.

De altfel, înregistrări video publicate în mediul online prezintă ceea ce pare a fi construcţia unei tabere de corturi care se ridică în Khan Yunis, un oraș la circa cinci km de Rafah.

Preparations of tents area in west khan yunis apparently to host displaced or to move people onto during Rafah invasion which I assume what this is for. pic.twitter.com/gwdp7E9Ynm