De Andrei Crăițoiu,

Libertatea vă prezintă cum se pregăteau candidații partidelor politice pentru alegerile prezidențiale din România

Ce mesaje politice aveau și cum arătau materialele pe care alegătorii le primeau în campanie

Traian Băsescu, Adrian Năstase și Crin Antonescu au terminat pe podium scrutinul din 2009

70.321 de voturi în plus a avut Traian Băsescu față de Mircea Geoană, din cele 10 milioane valabil exprimate în turul al II-lea

După 4 ani cu multe evenimente importante pe scena politică din România, Traian Băsescu își anunța o nouă candidatură pentru postul de președinte al țării. Iar campania electorală a fost una cu zeci de materiale care au ajuns la populație.

Băsescu: „Știu că încă nu trăiți bine, așa cum meritați”

„Vă asigur că am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru binele românilor și pentru progresul acestei țări. România s-a schimbat în bine. Dar nu atât de mult și de repede cât ne-am fi dorit. Știu că încă nu trăiți bine, așa cum meritați. O parte din responsabilitate îmi aparține. Este adevărat că nu am reușit să fac tot ce mi-am propus, că am și greșit uneori. Dar am învățat din greșeli. Ați fost alături de președinte și de guvern atunci când am luat decizii care au redus risipa din bani publici și diferențele uriașe între salariile celor angajați la stat. Votul vostru poate însemna o șansă pentru viitorul României!”, spunea Băsescu.

Geoană: „Vreau să construim împreună o singură Românie”

Reprezentantul PSD a venit în fața alegătorilor cu mesajul „Învingem împreună” și mai multe mesaje distribuite masiv la nivelul întregii țări. „Votul dumneavoastră va decide cum va arăta România în următorii zece sau douăzeci de ani. Candidez la Președinția României pentru că vreau să redevenim o societate unită în jurul valorilor noastre naționale – familia creștină, munca cinstită și solidaritatea între oameni. Ca președinte vreau să construim împreună o singură Românie, care să-i aducă alături pe muncitori și agricultori, pe tineri și pensionari, pe cei de la sate și de la orașe. Vă chem alături de mine!”, spunea Geoană.

În pliantele electorale acesta mai dezvăluia din planurile lui ca președinte: „Îmi propun să fiu un preşedinte care va aduna toate eforturile, din ce în ce mai disperate, ale celor care doresc să trăiască într-o Românie normală şi echilibrată: oameni simpli, societatea civilă, sindicate, politicieni, oameni de afaceri, toate categoriile sociale şi profesionale pe care le va integra într-un proces colectiv de transformare a societăţii. Pentru că nu cred în liderul mesianic care schimba totul de unul singur. Trebuie să învingem împreună!”.

Antonescu: „Un președinte cinstit, responsabil, vertical și echilibrat”

Crin Antonescu invita alegătorii să-l voteze pentru a construi o „Românie a bunului simț”.

„O țară confiscată și furată de clasa politică. Asta văd românii, la 20 de ani de la Revoluție. O țară în care românii au constatat, cu fiecare an, că încet-încet li se ia totul. Trăim în țara în care oamenii muncesc și plătesc taxe ca să aibă clasa politică bani să o țină din scandal în scandal și să-și păstreze privilegiile. Românii i-au întors creștinește clasei politice și celălalt obraz, iar și iar. Prea mult totuși!”, spunea liderul PNL la alegeri.

Acesta își continua manifestul într-o scrisoare trimisă către alegători: „Sunt Crin Antonescu și vrea su redau România românilor. Fără scandaluri, fără grupuri de interese, fără spectacole de prost gust, fără minciuni și promisiuni deșarte. Sunt singurul care nu are legătură nici cu «Flota», nici cu «mătușa Tamara», nici cu «Eterna și fascinanta Românie». Un președinte al tuturor românilor, cinstit, responsabil, vertical și echilibrat. România are nevoie, mai mult ca oricând, de echilibru și normalitate”.

Ce sloganuri aveau candidații pentru Cotroceni

# Traian Băsescu: „Băsescu pentru România”

# Mircea Geoană: „Învingem împreună”

# Crin Antonescu: „România o schimbăm noi toți!”

# Sorin Oprescu: „Hai România! Oprescu președinte”

Rezultatele alegerilor din 2009