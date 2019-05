Istoria spusă pe înțelesul generației social media. Viața unei adolescente în perioada Holocaustului, relatată în story-uri pe Instagram

Hashtaguri, check-inuri, boomerang, story-uri – sub forma acestor elemente este prezentată viața adevăratei Eva Heyman pe contul de Instagram eva.stories.

El are la bază jurnalul ținut de tânăra evreică în 1944, de când a fost forțată să locuiască într-un ghetou, până la deportarea ei către Auschwitz, de unde nu a mai scăpat.

Proiectul a fost realizat de omul de afaceri Mati Kochavi și de fiica sa, Maya.

Au adus un smartphone în 1944

„Memoria Holocaustului în afara Israelului dispare. Ne-am gândit să facem ceva care să reziste. Am descoperit jurnalul și am zis hai să ne imaginăm că în loc de pix și hârtie, Eva avea un smartphone și a documentat tot ce i s-a întâmplat. Așa că am adus un smartphone în 1944”, a explicat Kochavi ideea proiectului, potrivit NYT.

Actrița Mia Quiney dă viață Evei în cele 70 de story-uri postate pe Instagram, potrivit New York Times.

Filmările au durat trei săptămâni, au avut loc în Ucraina, și aproape 400 de oameni au fost implicați. Producătorii au creat chiar o cameră specială pe care actrița care a interpretat-o pe Eva a putut să o țină ca pe un telefon.

Hashtag viața în timpul războiului

La începutul poveștii o avem pe Eva, care abia a împlinit 13 ani. Locuiește cu bunicii ei, după ce părinții au divorțat, și visează să devină fotojurnalist.

Eva relatează fiecare moment vesel și trist din viața ei, povestește despre băiatul de care era îndrăgostită la școală, despre cum mânca înghețată în parc împreuncă cu el, despre cât de fericită a fost când mama ei s-a întors acasă, dar și despre cum naziștii l-au lăsat pe bunicul ei, care era farmacist, fără afacerea sa, apoi despre cum a ajuns să fie deportată, cu trenul, la Auschwitz.

Jurnalul Evei Heyman, ales dintre 30 de memorii

Inițiatorul proiectului, Mati Kochavi, a citit aproape 30 de jurnale ținute de adolescenți în perioada Holocaustului până l-a ales pe cel al Evei, potrivit New York Times.

În jurnalul său, Eva vorbește despre speranțele și fricile sale, în timp ce lumea sa se prăbușește. După invazia nazistă, evreii au fost obligați să poarte la vedere o stea galbenă și aveau voie să iasă din casă doar o oră pe zi, dimineața.

Când poliția a intrat în casa Evei pentru a-i trimite familia într-un ghetou, tânăra a scris: „Totul s-a întâmplat ca într-un film. (…) Totul este interzis, dar cel mai îngrozitor lucru este că pedeapsa pentru orice este moartea”.

Ultimele rânduri din jurnalul Evei au fost scrise pe 30 mai 1944, cu câteva zile înainte să fie deportată la Auschwitz.

Eva Hayman a fost ucisă pe 17 octombrie 1944 și a fost unul dintre cele 1,5 milioane de copii uciși în timpul Holocaustului. Mama sa, Agnes Zsolt, a supraviețuit și a găsit jurnalul fiicei sale atunci când s-a întors la Nagyvarad. În final, s-a sinucis.

Critici și aprecieri

Contul de Instagram al Evei, creat în urmă cu câteva zile cu ocazia comemorării Holocaustului, a produs valuri în mediul online. A strâns deja un milion de followeri.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a îndemnat pe Twitter oamenii să urmărească povestea Evei spusă într-un mod atât de inedit, iar Casa Albă a promovat și ea proiectul, scrie The Jerusalem Post. În același timp, mai multe personalități israeliene și nu numai au apreciat ideea, printre ele numărându-se actrița Gal Gadot și comediantul Gad Elmaleh.

Nu au lipsit, însă, criticile. Mulți l-au acuzat pe omul de afaceri că a trivializat Holocaustului și l-au întrebat ironic cum a putut Eva să-și încarce telefonul dacă nu avea electricitate în ghetou, așa cum relatează ea în propriul jurnal.

