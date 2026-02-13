Primul hipermarket din România, deschis de Carrefour în 2001

Potrivit site-ului companiei, pe 27 iunie 2001, Carrefour a devenit primul retailer care a introdus conceptul de hipermarket în România, deschizând primul său magazin în zona Militari, pe Autostrada București-Pitești, comuna Chiajna, județul Ilfov.

Cu 55.000 de articole disponibile, hipermarketul a fost lansat ca parte a unui proiect dezvoltat de EMCT, proprietarul Sun Plaza. François Oliver, directorul general al Carrefour la acea vreme, a condus inaugurarea.

Istoria Carrefour în România

În 2006, Carrefour a preluat controlul complet al subsidiarei din România, achiziționând restul de 50% din acțiuni și renunțând la operarea în regim de franciză. Ulterior, grupul a cumpărat integral Hyparlo, consolidându-și poziția pe piața locală.

Un moment important a fost în 2007, când Carrefour România a achiziționat lanțul de supermarketuri Artima pentru 55 de milioane de euro. Rețeaua cuprindea 21 de magazine, în principal în vestul țării, cu o suprafață totală de vânzare de 21.000 de metri pătrați. Aceste unități au fost ulterior rebranduite drept Carrefour Express. În 2010, cele 25 de supermarketuri Carrefour Express au fost redenumite Carrefour Market.

În 2017, Carrefour a cumpărat rețeaua Billa din România pentru 97 de milioane de euro. Majoritatea magazinelor au fost transformate în Carrefour Market, iar o parte au fost integrate în brandurile Supeco și Carrefour Express.

Extinderea rețelei a continuat, iar la finalul anului 2023, Consiliul Concurenței a avizat achiziția rețelei de hipermarketuri Cora România de către Carrefour. Planul prevede rebranduirea acestora sub marca Carrefour până la sfârșitul anului 2024.

Pe 12 februarie 2026, Carrefour a anunțat că își vinde operațiunile din România către Pavăl Holding, într-o tranzacție evaluată la 823 de milioane de euro. Această decizie marchează o schimbare semnificativă pentru piața de retail din România.

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără oficial Carrefour România

Frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman, vor cumpăra Carrefour România. Aceștia au intrat în negocieri exclusive, conform unui comunicat oficial al Pavăl Holding. Vor fi preluate toate magazinele, iar brandul va fi păstrat, potrivit surselor Libertatea.

Potrivit unui comunicat de presă al Carrefour, remis joi dimineață Libertatea, retailerul francez va vinde lanțul de magazine fraților Pavăl pentru suma totală de 823 de milioane de euro.

Tranzacția include toate magazinele Carrefour din România, iar noul proprietar intenționează să păstreze marca Carrefour „cel puțin în primă fază”, o decizie rar întâlnită în astfel de situații. Pavăl Holding, prin compania Dedeman SRL, deține deja o marcă înregistrată denumită KORRA, valabilă până în 2027, ceea ce sugerează posibilitatea lansării unui nou brand de retail în viitor.











