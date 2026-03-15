Naveta spre oraș nu merită pentru salarii mici

Cel mai tânăr locuitor din Istrău, județul Satu Mare, are 22 de ani și spune că majoritatea oamenilor rămași în sat sunt trecuți de 40 de ani și trăiesc în principal din agricultură.

„Suntem aproximativ 20 de persoane stabile. În rest, îs care vin doar în weekend, au case de vacanțe. Majoritatea de aici se ocupă cu agricultura. Care nu, fac naveta în oraș, numai că drumul îi rău, își sparg cauciucurile”, spune tânărul.

Pentru cei care încearcă să lucreze în oraș, drumul prost și costurile mari de transport sunt o problemă majoră.

Tânărul povestește că a încercat și el să se angajeze în oraș, însă salariile mici nu acoperă cheltuielile cu naveta.

„Am încercat să mă angajez undeva, numai că nu se merită pe un salariu de 3.000 de lei. Motorina îi scumpă, mai faci o pană și alea îs scumpe, cauciucurile”, explică el.

Bătrânii depind de ajutorul vecinilor

Viața în sat este mai dificilă pentru persoanele în vârstă, care depind de ajutorul celor mai tineri pentru lucruri esențiale, precum cumpărăturile.

„Dacă nu vine nimeni, nu au mâncare, nu au pâine, nu au nimic. Au grădină, dar alimente nu au. De multe ori trebuie să meargă cineva după cumpărături pentru ei”, mai spune tânărul.

„Nu este magazin, dacă nu ai permis, ești mort”, subliniază tânărul.

Cât costă o casă sau un teren în satul Istrău

În localitatea Istrău, județul Satu Mare (comuna Moftin), terenurile sunt în principal de două tipuri, iar prețurile variază în funcție de destinație:

Teren intravilan (pentru construcții): Prețurile oscilează între 5 și 12 euro/mp. Diferența este dată de poziționare (la drumul principal vs străzi secundare) și de utilitățile disponibile la poartă (curent, apă).

Prețurile oscilează între 5 și 12 euro/mp. Diferența este dată de poziționare (la drumul principal vs străzi secundare) și de utilitățile disponibile la poartă (curent, apă). Teren agricol (extravilan): Prețul per hectar este între 6.000 și 9.500 de euro, în funcție de mărimea parcelei și gradul de comasare.

Ofertele pentru case nu sunt foarte numeroase. Prețurile depind enorm de starea imobilului. De exemplu, pe un site de imobiliare, o casă cu trei camere, de 90 mp, din acest sat se vinde cu 15.000 de euro.

De cele mai multe ori, valoarea acestor case stă în suprafața mare a grădinii/curții atașate.

Cel mai tânăr locuitor are 22 de ani

În prezent, el este cel mai tânăr locuitor din satul Istrău, o realitate care arată cât de mult s-a schimbat comunitatea în ultimii ani.

„Eu sunt cel mai tânăr din sat, am 22 de ani. Majoritatea au de la 40 de ani în sus”, spune acesta.

Situația reflectă un fenomen întâlnit în multe sate din România, unde tinerii pleacă spre orașe sau în străinătate, iar localitățile rămân tot mai goale.

Conform datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) în urma Recensământului Populației și Locuințelor din 2021, în România există aproximativ 1.000 de sate care au 20 de locuitori sau mai puțini.

Concret, există peste 100 de sate cu zero locuitori, numite și sate „fantomă”.

Fenomenul este cel mai vizibil în zonele montane (precum Munții Apuseni) și în județe precum Hunedoara, Alba sau Buzău. Aici, procesul de îmbătrânire și migrația către orașe au lăsat în urmă vetre de sat aproape pustii.

Deși nu mai au populație, aceste sate rămân în evidențele oficiale (SIRUTA), deoarece eliminarea lor necesită proceduri legislative complexe și modificări ale legii organizării administrativ-teritoriale.