Mediile salariale nete au fost cuprinse între 6.500 și 8.000 de lei pe lună

 IT-ul a rămas și în prima jumătate a anului 2026 domeniul cu cele mai mari salarii din piață, în ciuda faptului că s-a contractat volumul de angajări și au existat chiar disponibilizări în companiile de profil. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, media salarială netă înregistrată în primele 6 luni ale anului pentru IT a fost de 8.000 de lei, în creștere cu aproximativ 5% față de perioada similară a anului trecut. Al doilea cel mai bine plătit sector din piață a fost petrol / gaze, cu o medie netă de 7.000 de lei, urmat de cercetare / dezvoltare – 6.800 de lei. Toate acestea sunt sectoare care se regăseau și anul trecut în clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine. Următoarele industrii sunt construcții / instalații (6.500 de lei), inginerie, telecomunicații, audit / consultanță și naval / aeronautic– fiecare cu 6.000 de lei net pe lună.

„Chiar dacă în majoritatea domeniilor vorbim despre creșteri salariale comparativ cu anul trecut, în termeni reali puterea de cumpărarea a angajaților a scăzut, inclusiv acolo unde salariile au crescut cel mai mult, pentru că majorările au fost, în cele mai multe cazuri, chiar și la jumătate din nivelul inflației. În luna iunie, rata inflației a fost de 10,4%”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Tocmai în acest context, datele Salario arată că așteptările angajaților depășesc, în medie, cu 30% salariile încasate. Cele mai mari diferențe apar chiar în cazul IT-ului, unde așteptările salariale exprimate de candidați sunt cu 50% mai mari decât cele oferite de angajatori, media netă a așteptărilor fiind de 11.993 de lei. Asigurările au diferențe de 42%, iar industria auto, juridic și sectorul bancar de 40%. 

Unul dintre cel mai bine plătite domenii apare și în clasamentul cu cele mai mici diferențe între realitate și așteptări. Este vorba despre petrol / gaze, unde media salarială încasată este 7.000 de lei, iar așteptările sunt cu 29% mai mari, adică 9.000 de lei. În medicină alternativă, diferența este de doar 14%, în instalații sanitare de 20% și în relații clienți de 25%.

Datele mai arată că în topul domeniilor cu salariile cele mai mici se află industriile care scot în piață cele mai multe locuri de muncă. Este vorba despre retail, servicii, industria alimentară sau turism. Mediile salariale nete pentru aceste sectoare sunt de 4.300 de lei pentru retail, 4.500 de lei pentru industria alimentară, 4.400 de lei pentru call-center / BPO, 5.000 de lei pentru transport / logistică și 5.500 de lei pentru servicii. Tot aici se află și saloanele și clinicile de înfrumusețare cu o medie netă de 4.000 de lei. Domeniul cu cele mai mici salarii este însă au pair / babysitting / curățenie – 3.300 de lei pe „Asta se întâmplă pentru că majoritatea joburilor din aceste industrii sunt entry level, iar salariile aferente acestui nivel de carieră trag în jos media pentru întreg domeniul. Sunt sectoare în care tinerii obișnuiesc să își înceapă cariera, dar și în care candidații care au peste 45 – 50 de ani își pot găsi mai ușor un loc de muncă”, explică Roxana Drăghici.

De la începutul anului și până acum, angajatorii din retail au postat 27.000 de locuri de muncă, cei din servicii 17.000, industria alimentară – 14.000 și call-center / BPO – 12.000 de joburi.

Potrivit datelor oficiale, în luna mai, salariul mediu pe economie a ajuns la 5.684 de lei, în creștere cu 3,2% față de luna mai 2025. Aceasta este cea mai mică evoluție, de la an, pentru salariul mediu net în valoare nominală.

În acest moment, 15.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 8.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

Despre eJobs

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de data, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor. 

Sursa foto: unsplash.com

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