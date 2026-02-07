Compania feroviară de stat Ferrovie dello Stato a comunicat sâmbătă că problema cu cablurile, apărută în prima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă, nu a fost cauzată de vreo defecțiune tehnică.

Circulația trenurilor a fost perturbată într-unul dintre cele mai aglomerate noduri feroviare din peninsulă, și anume între Bologna, Milano și Veneția. Întârzierile au ajuns chiar și până la 90 de minute pentru trenurile regionale și Intercity.

Ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, şi-a exprimat sâmbătă îngrijorarea față de „acte grave de sabotaj” care ar putea avea legătură cu deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă.

Potrivit agenției de presă ANSA, poliţia italiană anchetează trei incidente în acest caz. Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat pentru AFP că un incendiu izbucnit pe linia Bologna-Veneţia a fost probabil provocat intenționat, dar a precizat că nimeni nu şi-a asumat deocamdată responsabilitatea pentru acest act.

„Incidentele grave de sabotaj care au avut loc în această dimineaţă în apropierea gărilor din Bologna şi Pesaro, provocând perturbări importante pentru mii de călători, sunt îngrijorătoare”, a transmis Salvini, citat într-un comunicat.

Ministrul italian a amintit de sabotajul care a paralizat reţeaua de trenuri de mare viteză din Franţa cu câteva ore înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din iulie 2024, găzduite de Paris. El a adăugat că „urmăreşte îndeaproape situaţia”.

Întrebat despre existenţa unor informaţii specifice privind o legătură cu Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, purtătorul său de cuvânt a declarat pentru AFP: „Există similitudini în ceea ce priveşte acţiunea şi momentul ales” cu incidentul de la Paris.

Reuters reamintește de asemenea că în perioada Jocurilor Olimpice de la Paris mai mulți sabotori au atacat noaptea sau dimineața foarte devreme rețeaua de trenuri de mare viteză TGV din toată Franța, provocând haos în transporturi înaintea ceremoniei de deschidere.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026 Milano-Cortina a avut loc vineri seara la Milano. Cu două zile înainte de deschiderea evenimentului, o grupare de hackeri proruși a lansat atacuri asupra unor site-uri legate de Jocurile Olimpice și Ministerul italian de Externe.

