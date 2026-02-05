Printre țintele hackerilor figurează Ambasada Italiei la Washington, precum și consulatele din Sydney, Toronto și Paris. De asemenea, hackerii au atacat site-uri ale unor facilități asociate Jocurilor Olimpice de iarnă, inclusiv site-uri ale unor hoteluri din Cortina d’Ampezzo.

Atacul a fost revendicat de grupul de hackeri proruși Noname057, apărut în 2022, după declanșarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei. Într-un mesaj publicat pe Telegram, grupul își motivează atacul de faptul că Guvernul italian sprijină Ucraina în fața agresiunii militare ruse. „Politica proucraineană a Guvernului italian (…) este pedepsită cu atacurile noastre DDoS”, scrie Noname057.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani a declarat anterior descoperirea unei „urme rusești” în acest atac cibernetic. Acest lucru a fost „confirmat chiar de autori, care și-au precizat motivul”, a transmis șeful diplomației italiene, potrivit căruia atacul cibernetic a fost „dejucat” cu succes.

Cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc între 6 și 22 februarie în orașele italiene Milano și Cortina d’Ampezzo.

Numai 13 sportivi ruși vor participa la competiții într-o echipă neutră, fără steag și imn, în urma excluderii Rusiei din cauza războiului purtat împotriva Ucrainei.