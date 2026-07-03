Începând cu 1 iulie 2026, prețul biletului de intrare la Panteonul din Roma a crescut de la 5 la 7 euro, pentru vizitatorii adulți cu vârsta peste 25 de ani.

Panteonul, cel mai mare edificiu roman cu cupolă nearmată din lume, era gratuit până în urmă cu trei ani.

Decizia de a majora tarifele provoacă nemulțumiri, inclusiv printre localnici: „Nu sunt de acord pentru că, la bază, sunt opere de artă, și mai ales pentru că sunt situate în centre istorice, de mulți ani, și fiind artă trebuie să fie accesibilă tuturor”, spune un italian.

Veneția urmează același exemplu, analizând o creștere drastică a taxei de acces în lagună.

De la suma actuală de 5-10 euro, autoritățile propun un tarif de 50 de euro, justificând măsura prin necesitatea protejării patrimoniului și limitării supraaglomerării turistice.

Efectele acestor schimbări rămân controversate. Deși majorarea taxei la Panteon nu a descurajat vizitatorii, iar Fontana di Trevi continuă să fie supraaglomerată la șase luni după introducerea unei taxe de 2 euro, mulți turiști preferă acum să arunce monedele de la distanță, evitând plata.

Italia, cu cele 61 de situri UNESCO, se confruntă cu o dezbatere amplă: dacă aceste taxe sunt o soluție reală pentru conservarea patrimoniului sau un obstacol care limitează accesul publicului la cultură.

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