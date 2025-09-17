Inițial, bărbatul de 70 de ani fusese condamnat la 30 de ani de detenție, decizie care a stârnit controverse și critici, după ce Curtea cu Juri din Modena a motivat sentința printr-o așa-zisă „comprehensibilitate umană” a motivelor inculpatului.

În hotărârea de atunci, judecătorii au considerat că Montefusco merită circumstanțe atenuante datorită cazierului curat, a mărturisirii și a atitudinii sale din proces, dar și pentru „situația familială tensionată” care ar fi dus la tragedie.

Astfel, circumstanțele atenuante au fost puse pe același plan cu cele agravante, reducând pedeapsa.

În apel însă, această interpretare a fost anulată. Procurorii au catalogat justificările din prima instanță drept „inacceptabile și regretabile”, subliniind că un judecător nu are voie să introducă aprecieri subiective despre motivele unui dublu omor, ci trebuie să se bazeze pe elemente obiective și clare.

Aceștia au atras atenția că este vorba despre o crimă de o gravitate extremă, care a curmat viețile a două femei, mamă și fiică, într-un context de separare conjugală ce urma să fie soluționată pe cale civilă.

„Familia Gabrielei și a Renatei își exprimă satisfacția profundă pentru condamnarea pe viață pronunțată. S-a demonstrat că acordarea circumstanțelor atenuante a fost complet eronată, iar echilibrarea lor cu cele agravante nu putea fi justificată”, a declarat avocata Barbara Iannuccelli, reprezentanta rudelor victimelor.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Pe 13 iunie 2022, Gabriela Trandafir și fiica ei au fost împușcate mortal în vila în care locuiau chiar de bărbatul femeii, în ziua în care se pronunța divorțul celor doi.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE