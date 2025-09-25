Găsit de oamenii legii după 48 de ore de la producerea accidentului rutier, Toto Dumitrescu a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML), acolo unde a fost testat și a rezultat faptul că a consumat cocaină.

Actorul spune că ar fi consumat substanțe interzise după accident

Potrivit declarațiilor pe care le-a dat el în fața autorităților, fiul lui Ilie Dumitrescu afirmă că s-a speriat și, după ce a părăsit locul accidentului, a mers la un prieten acasă și acolo a consumat substanțe interzise.

„Ancheta în plină desfășurare privitoare la accidentul grav al cărui protagonist este Toto Dumitrescu se află în etapa în care procurorii trebuie să demonstreze dacă el consumase cocaină în momentul în care conducea mașina. Toto a declarat în fața judecătorului că el a consumat droguri după ce a făcut accidentul.

Avocații au făcut contestație împotriva măsurii arestului preventiv încă din timpul judecării acestei măsuri. Dacă se va dovedi că Toto Dumitrescu se afla sub influența drogurilor când a săvârșit accidentul, acuzația va fi una mult mai gravă, iar pedeapsa mult mai mare”, au precizat unele surse judiciare.

Din câte se pare, în cele 48 de ore în care autoritățile nu au reușit să-l găsească pe Toto Dumitrescu, iubita acestuia a fost audiată de poliție. Iar în motivarea prin care instanța dezvăluie de ce l-a arestat pe tânăr se vorbește și despre această tânără.

Toto Dumitrescu știa că este căutat de poliție

Potrivit judecătorilor, iubita lui Toto Dumitrescu a fost audiată, iar aceasta le-ar fi spus oamenilor legii că fiul lui Ilie Dumitrescu știe că este căutat de poliție și că se ascunde.

Mai mult decât atât, în momentul în care autoritățile au descoperit locul în care actorul se află, acesta a refuzat să le deschidă ușa.

„S-a reținut că inculpatul se află în situația prevăzută de art. 223 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a fugit și s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, respectiv, ulterior accidentului din data de 14.09.2025, s-a deplasat la altă adresă decât cea la care locuiește în fapt și, deși cunoștea că este căutat de organele de poliție – astfel cum rezultă din declarația concubinei sale – inculpatul s-a ascuns, inclusiv în momentul în care agenții de poliție s-au prezentat la apartamentul în care se afla, refuzând să răspundă, fiind necesară emiterea unui mandat de aducere cu pătrunderea fără consimțământ în imobil.

Iar pe baza evaluării gravității faptei (infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, comisă prin părăsirea locului accidentului până la sosirea organelor de constatare), a modului și circumstanțelor de comitere a acesteia (există indicii că inculpatul, deși a observat că persoana vătămată era blocată în autovehicul, a ales să părăsească zona pentru a evita testarea pentru prezența substanțelor psihoactive în organism), precum și a antecedentelor penale (inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, dispunându-se față de acesta amânarea aplicării pedepsei pentru comiterea unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor), instanța a apreciat că măsura arestării preventive este justificată”, se arată în motivarea instanței.

