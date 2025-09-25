Găsit de oamenii legii după 48 de ore de la producerea accidentului rutier, Toto Dumitrescu a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML), acolo unde a fost testat și a rezultat faptul că a consumat cocaină.

Actorul spune că ar fi consumat substanțe interzise după accident

Potrivit declarațiilor pe care le-a dat el în fața autorităților, fiul lui Ilie Dumitrescu afirmă că s-a speriat și, după ce a părăsit locul accidentului, a mers la un prieten acasă și acolo a consumat substanțe interzise.

„Ancheta în plină desfășurare privitoare la accidentul grav al cărui protagonist este Toto Dumitrescu se află în etapa în care procurorii trebuie să demonstreze dacă el consumase cocaină în momentul în care conducea mașina. Toto a declarat în fața judecătorului că el a consumat droguri după ce a făcut accidentul.

Avocații au făcut contestație împotriva măsurii arestului preventiv încă din timpul judecării acestei măsuri. Dacă se va dovedi că Toto Dumitrescu se afla sub influența drogurilor când a săvârșit accidentul, acuzația va fi una mult mai gravă, iar pedeapsa mult mai mare”, au precizat unele surse judiciare.

masina-toto-dumitrescu-accidentIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
Recomandări
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Din câte se pare, în cele 48 de ore în care autoritățile nu au reușit să-l găsească pe Toto Dumitrescu, iubita acestuia a fost audiată de poliție. Iar în motivarea prin care instanța dezvăluie de ce l-a arestat pe tânăr se vorbește și despre această tânără.

Toto Dumitrescu știa că este căutat de poliție

Potrivit judecătorilor, iubita lui Toto Dumitrescu a fost audiată, iar aceasta le-ar fi spus oamenilor legii că fiul lui Ilie Dumitrescu știe că este căutat de poliție și că se ascunde.

Mai mult decât atât, în momentul în care autoritățile au descoperit locul în care actorul se află, acesta a refuzat să le deschidă ușa.

„S-a reținut că inculpatul se află în situația prevăzută de art. 223 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a fugit și s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, respectiv, ulterior accidentului din data de 14.09.2025, s-a deplasat la altă adresă decât cea la care locuiește în fapt și, deși cunoștea că este căutat de organele de poliție – astfel cum rezultă din declarația concubinei sale – inculpatul s-a ascuns, inclusiv în momentul în care agenții de poliție s-au prezentat la apartamentul în care se afla, refuzând să răspundă, fiind necesară emiterea unui mandat de aducere cu pătrunderea fără consimțământ în imobil.

Iar pe baza evaluării gravității faptei (infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, comisă prin părăsirea locului accidentului până la sosirea organelor de constatare), a modului și circumstanțelor de comitere a acesteia (există indicii că inculpatul, deși a observat că persoana vătămată era blocată în autovehicul, a ales să părăsească zona pentru a evita testarea pentru prezența substanțelor psihoactive în organism), precum și a antecedentelor penale (inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, dispunându-se față de acesta amânarea aplicării pedepsei pentru comiterea unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor), instanța a apreciat că măsura arestării preventive este justificată”, se arată în motivarea instanței.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Imobiliare.ro: Cât visează românii să scoată din buzunar pentru chirie și cât de mari sunt, de fapt, impozitele pe proprietate la noi? 

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
Elle.ro
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
GSP.RO
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Un călugăr budist român a murit într-o telecabină prăbușită pe un munte la o mânăstire din Sri Lanka
Știri România 12:17
Un călugăr budist român a murit într-o telecabină prăbușită pe un munte la o mânăstire din Sri Lanka
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe din țară. Rafalele vor ajunge la 100 km/h
Știri România 11:37
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe din țară. Rafalele vor ajunge la 100 km/h
Parteneri
Mesajul ciudat transmis de Rusia României și Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: „Aparent complet bizar și inept, parte a unui plan aflat la început”
Adevarul.ro
Mesajul ciudat transmis de Rusia României și Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: „Aparent complet bizar și inept, parte a unui plan aflat la început”
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
Fanatik.ro
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Alina Pușcău a renunțat la un contract de milioane în SUA, pentru a participa la Asia Express 2025. „Nu e vorba de bani”
Stiri Mondene 11:58
Alina Pușcău a renunțat la un contract de milioane în SUA, pentru a participa la Asia Express 2025. „Nu e vorba de bani”
Ce visa Iulia Pârlea să devină când era mică. Jobul nu are nicio legătură cu televiziunea: „Acasă la Constanța”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:21
Ce visa Iulia Pârlea să devină când era mică. Jobul nu are nicio legătură cu televiziunea: „Acasă la Constanța”
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
ObservatorNews.ro
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
GSP.ro
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
GSP.ro
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
Parteneri
METEO. Schimbare drastică de vreme în București. Cod galben emis și temperaturi cu 15 grade mai mici
Mediafax.ro
METEO. Schimbare drastică de vreme în București. Cod galben emis și temperaturi cu 15 grade mai mici
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
KanalD.ro
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO

Politic

Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
Politică 08:46
Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Politică 24 sept.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Fanatik.ro
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!