Actorul în vârstă de 27 de ani a fost găsit de oamenii legii după aproximativ 48 de ore de la producerea accidentului auto, iar în momentul în care a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML) și testat, s-a constatat că acesta consumase substanțe interzise.

Inițial, Toto Dumitrescu a fost reținut pentru 24 de ore, după care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Astfel că el se află acum în spatele gratiilor, iar instanța a dezvăluit de ce s-a luat această măsură împotriva fiului lui Ilie Dumitrescu.

„S-a reținut că inculpatul se află în situația prevăzută de art. 223 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a fugit și s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, respectiv, ulterior accidentului din data de 14.09.2025, s-a deplasat la altă adresă decât cea la care locuiește în fapt și, deși cunoștea că este căutat de organele de poliție – astfel cum rezultă din declarația concubinei sale – inculpatul s-a ascuns, inclusiv în momentul în care agenții de poliție s-au prezentat la apartamentul în care se afla, refuzând să răspundă, fiind necesară emiterea unui mandat de aducere cu pătrunderea fără consimțământ în imobil.

Iar pe baza evaluării gravității faptei (infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, comisă prin părăsirea locului accidentului până la sosirea organelor de constatare), a modului și circumstanțelor de comitere a acesteia (există indicii că inculpatul, deși a observat că persoana vătămată era blocată în autovehicul, a ales să părăsească zona pentru a evita testarea pentru prezența substanțelor psihoactive în organism), precum și a antecedentelor penale (inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, dispunându-se față de acesta amânarea aplicării pedepsei pentru comiterea unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor), instanța a apreciat că măsura arestării preventive este justificată”, se arată în motivarea instanței, potrivit celor de la Spynews.

În urmă cu aproximativ patru ani, Toto Dumitrescu a fost oprit de oamenii legii pentru un control, în timp ce se afla la volanul mașinii lui, iar în urma testării a ieșit pozitiv la două substanțe interzise. La acea vreme, el a primit opt luni de închisoare cu suspendare.

