Pe rețelele de socializare au fost postate fotografii trucate în care fiica președintelui american apare la Conferinţa de la Ialta dintre Churchill, Roosevelt şi Stalin, pe plaja Debarcării din Normandia sau pe Lună. Toate aceste imagini au fost postate cu hashtag-ul #UnwantedIvanka (”Ivanka nedorită”.

#unwantedivanka I did this in 5 minutes with Gimp, damned if I can afford Adobe’s subscription fees. pic.twitter.com/QpbQ9OlxQj

Campania de ironizare a fiicei lui Donald Trump a început după ce palatul Elysee a postat o înregistrare în care se poate vedea cum Ivanka Trump încearcă să intervină într-o discuţie informală între premierul britanic Theresa May, premierul canadian Justin Trudeau, preşedintele francez Emmanuel Macron şi şefa FMI, Christine Lagarde.

Was this the moment that triggered the hashtag #unwantedivanka? ?@IvankaTrump was seen conversing with senior leaders including Theresa May, Emmanuel Macron and Justin Trudeau at the #G20 summit.



More here: https://t.co/5CgpdQoJ7I pic.twitter.com/UUNoQ8QUEG