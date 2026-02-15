Totul s-a petrecut sâmbăta trecută. „La data de 7 februarie 2026, polițiștii Biroul de Investigații Criminale Timișoara au fost sesizați de către un operator al unei stații de alimentare cu combustibil, din Timișoara, cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 04:25, în interiorul stației a pătruns o persoană care purta cagulă și mănuși, a amenințat angajatul cu un cuțit și a sustras suma de 1.200 lei din casa de marcat, ulterior părăsind locul faptei”, a transmis IPJ Timiș după 8 zile.

Momentul furtului a fost surprins de o cameră video din magazin. În secvențe se vede că jaful a durat 30 de secunde.

Suspectul a fost prins duminică, 15 februarie, în jurul orei 3:10 dimineața. El are 33 de ani și este originar din Calafat.

„Față de bărbat a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, fiind reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul poliției, urmând a fi prezentat magistraților pentru dispunerea unei măsuri preventive”, au precizat polițiștii.

Pe parcursul cercetărilor, s-a descoperit că tot individul de 33 de ani a furat și din alte magazine, motiv pentru care urmărirea penală va fi extinsă.





