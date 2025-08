„Șaraiman” trăiește a doua tinerețe muzicală cu artiști din Franța și Armenia

Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, Jaklin Baghdasaryan, solista de la Ladaniva, a povestit cum s-a născut ideea de a interpreta „Șaraiman”, de ce a cucerit-o limba română și cum a fost experiența de a cânta în România anul trecut.

Clipul piesei „Șaraiman” a fost lansat de duoul Ladaniva în vara anului trecut și a cunoscut un succes spectaculos. Duoul, fondat în 2019, este format din cântăreața armeană Jaklin Baghdasaryan (emigrată în Franța din 2014) și instrumentistul francez Louis Thomas. Jaklin Baghdasaryan cântă în română și a primit mii de aprecieri, inclusiv de la mulți români, pentru interpretarea sa superbă.

Duoul franco-armean Ladaniva este deja unul foarte apreciat la nivel internațional. Stilul lor muzical este inspirat de muzica din întreaga lume, în special de muzica tradițională balcanică și folclorul armean. Iar melodiile trupei sunt foarte populare, având cumulat până acum aproape 100 de milioane de afișări pe YouTube. Jaklin Baghdasaryan a impresionat inclusiv cu o interpretare plină de emoție a faimoasei melodii „Hymne à l’amour”, a lui Edith Piaf.

Ladaniva a reprezentat Armenia la Eurovision 2024, ocupând locul 8 în finală.

Ladaniva s-a format în 2019 la Lille, ca urmare a colaborării dintre cântăreața Jaklin Baghdasaryan și multiinstrumentistul Louis Thomas.

Jaklin Baghdasaryan s-a născut în 1997 în Yeghegnadzor, Armenia și a crescut în Minsk, Belarus, înainte de a emigra în Franța împreună cu mama ei, acum 11 ani.

Cântă încă din copilărie și, după ce s-a stabilit la Tourcoing, s-a înscris la Conservatorul din Lille. Thomas, născut în 1987 la Lille e un muzician de jazz desăvârșit dintr-o familie de muzicieni, a urmat și Conservatorul. Într-o seară din 2018, s-au întâlnit întâmplător în timpul unei jam session într-un bar muzical din Vieux-Lille, l’Intervalle, și de aici a început povestea Ladaniva.

Trupa Ladaniva, în concert în România, în 2024. Foto: arhiva personală

„Am dat întâmplător peste acest cântec”

Libertatea: De ce ai ales Șaraiman din repertoriul muzicii tradiționale românești?

Jaklin Baghdasaryan: Am dat întâmplător peste acest cântec acum câțiva ani pe YouTube și mi-au plăcut foarte mult melodia, ritmul și sunetul limbii.



– Cum a fost pentru tine procesul de învățare a limbii române pentru acest cântec?

– Am ascultat de mai multe ori fiecare frază și am învățat fiecare cuvânt, încercând să le pronunț corect și citind versurile cântecului.



– Ce cuvânt sau frază din limba română îți place cel mai mult?

– Nu cunosc limba suficient de bine, dar „Pentru tine” mi-a rămas întipărită în minte de când am auzit-o, altfel îmi place sunetul limbii, în general, este foarte plăcut de pronunțat și de cântat. Este melodios, dulce și, în același timp, cu un sunet brut și cu caracter.



– Când ai auzit pentru prima dată de România?

– Am auzit de România încă de mică. Dar muzica am descoperit-o mai târziu și m-a impresionat prin autenticitatea ei.



– Ce te atrage cel mai mult la muzica tradițională românească?

– Îmi place ritmul rapid al țambalului, flautul din lemn, precum și vocile foarte luminoase și agile care creează ornamente impresionante, greu de reprodus, muzica de lăutari. Este o mare bogăție pentru România să aibă o tradiție muzicală atât de bogată și variată.

„Șaraiman” e iubită în multe țări

– Dacă ar trebui să asociezi România cu o melodie, care ar fi aceea?

– Cezar Cazanoi – „Hora din caval”. Este piesa pe care o asociez fără ezitare cu România.



– „Șaraiman” interpretat de Ladaniva are peste 10 milioane de vizualizări pe YouTube, ceea ce este absolut uimitor. Care a fost cel mai special compliment primit pentru interpretarea voastră superbă?

– Românii ne arată foarte multă dragoste în comentarii, la fel și armenii, care cântă Șaraiman live în timpul concertelor noastre. Melodia este foarte apreciată și în țara mea acum. Și multe alte țări iubesc această melodie, după cum se vede din comentariile de pe YouTube.



– Vă gândiți să cântați și alte cântece românești în viitor?

– Fără îndoială! Deja avem mai multe cântece în minte, încă nu le putem dezvălui.



– Ați avut un concert la București în august 2024. Cum a fost șederea în România? Care sunt cele mai emoționante amintiri?

– Concertul a fost organizat de comunitatea armeană, în cadrul Festivalului Strada Armenească, și am fost foarte surprinși că au venit mai ales români și că publicul a primit cu multă căldură muzica noastră, iar când am cântat cu toții „Șaraiman”, a fost emoționant.

Într-o seară, am fost invitați la Sorin Niculae, un saxofonist extraordinar, și am cântat toată seara, apoi soția lui a început să cânte „Lume, lume” cu copilul în brațe și a fost magic… mi-a dat o mare dorință să o cânt și eu.

Apoi am plecat singură în călătorie în Maramureș pentru a mă cufunda în tradiția și viața rurală. Frumusețea acestui loc și mâncarea, bisericile vechi m-au impresionat. Bunătatea oamenilor și simțul umorului sunt extraordinare! Am fost la fel de impresionată că oamenii din România au o mare cultură a muzicii tradiționale românești și asta nu trebuie pierdut! Abia aștept să revin să cânt în România.

Fotografii: arhiva personală

