Jandarm mort pe stradă, în timpul serviciului

Un jandarm în vârstă de 40 de ani a murit în timp ce se afla pe stradă, în timpul serviciului.

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual a publicat imaginile dramatice care arată momentul în care se prăbușește din picioare. „Jandarm mort in timpul serviciului la 40 ani! Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte, vânt, ploaie, ger, riscuri, interdicții toata cariera, drepturi neacordate, abrogate, plafonate, amanate!”, a scris SNPPC pe Facebook.

Reprezentanții Sindicatului au criticat, de asemenea, propunerea privind creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani, de boli iîn legătură cu serviciul! Peste 10 polițiști sau militari mor pe lună în sistemul de AOPSN!”.

Mesajul Jandarmeriei Române după tragedie

Jandarmeria Română a confirmat decesul subofițerului a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a colegului nostru, plutonier adjutant Marian Spînu. Îl vom păstra în amintirea noastră ca pe un camarad devotat, un profesionist care și-a îndeplinit datoria, cu seriozitate, responsabilitate și devotament.

Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată și către toți cei apropiați. Suntem alături de voi în aceste clipe grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Premierul Ilie Bolojan a transmis în 13 ianuarie că reducerea cheltuielilor cu MAI, MAPN, SRI și SPP se poate face și prin majorarea vârstei de pensionare. Anterior, ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, declarase că în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR s-a luat decizia ca vârsta de pensionare să crească în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP.

