Jandarmii din București au deschis o geantă Glovo, după ce au auzit ce a spus bărbatul care o căra: „Nu era livrator”

„În zona unui centru comercial din Capitală, colegii noștri au descoperit că o geantă de livrare nu ascundea meniul zilei, ci… o porție de materiale pirotehnice”, a transmis Jandarmeria Română, miercuri, 31 decembrie.

Totul a început după ce individul a fost auzit de jandarmii aflați în zonă spunând: „Am doi pe bancă ce așteaptă. Merg să le aduc!”. În acel moment, oamenii legii l-au urmărit ca să vadă unde merge și ce face cu geanta Glovo, apoi l-au prins.

„Persoana a fost interceptată de jandarmi chiar în momentul în care revenea cu geanta de livrare. În urma verificărilor, au fost găsite înăuntrul acesteia mai multe articole pirotehnice din categorii interzise de lege. Vă reamintim că materialele pirotehnice nu înseamnă distracție. Ele reprezintă un risc real și un pericol pentru sănătatea voastră și a celor din jur”, a adăugat Jandarmeria.

Bărbatul care vindea materialele pirotehnice nu era livrator, potrivit oamenilor legii, dar folosea o geantă de livrare Glovo și era român.

