„Atât rușii, cât și ucrainenii vor fi nemulțumiți”

„Nu va face pe nimeni foarte fericit. Probabil că, în final, atât rușii, cât și ucrainenii vor fi nemulțumiți”, a declarat el într-un interviu acordat Fox News, difuzat duminică.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august în Alaska pentru a negocia încetarea războiului din Ucraina.

Trump a afirmat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate, posibil cu cedarea unor teritorii importante de către Ucraina.

Zelenski a declarat însă sâmbătă că Ucraina nu poate încălca constituția sa în chestiuni teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu vor ceda teritoriile lor ocupanților”.

Statele Unite lucrează la programarea discuțiilor între Putin, Zelenski și Trump

În interviul acordat Fox News și înregistrat vineri, Vance a declarat că Statele Unite lucrează la programarea discuțiilor între Putin, Zelenski și Trump, dar că nu crede că ar fi productiv ca Putin să se întâlnească cu Zelenski înainte de a discuta cu Trump.

„În acest moment, încercăm să stabilim, sincer, programul și alte detalii, pentru ca cei trei lideri să se poată întâlni și să discute despre încheierea conflictului”, a declarat el.

Întâlnirea lui JD Vance cu europenii pentru pacea în Ucraina

O întâlnire între vicepreședintele american JD Vance, ministrul britanic de externe David Lammy și oficiali europeni și ucraineni a înregistrat „progrese semnificative” înaintea întâlnirii de vineri dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, a declarat un oficial american pentru CNN.

Rusia și Ucraina ar trebui să facă schimb de teritorii, spune un senator american

Senatorul Lindsey Graham a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News că Rusia și Ucraina ar trebui să facă schimb de teritorii pentru a încheia războiul, reluând astfel comentariile președintelui Donald Trump despre schimburile de teritorii, conform NBC News.

„Vreau să fiu sincer cu voi, Ucraina nu îi va evacua pe toți rușii, iar Rusia nu va merge la Kiev, așa că vor exista unele schimburi de teritorii la final”, a spus Graham, republican din Carolina de Sud, în timpul interviului de duminică.

Această idee a fost respinsă ferm de Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina „nu-și va da teritoriul ocupanților”.



