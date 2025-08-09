Oficialii s-au întâlnit astăzi timp de câteva ore la Chevening House, în Kent, Anglia. Întâlnirea, a declarat oficialul american, „a înregistrat progrese semnificative în direcția obiectivului președintelui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina”.

Într-o postare pe X, ministrul Lammy a declarat: „Marea Britanie își menține sprijinul ferm pentru Ucraina, în timp ce continuăm să lucrăm pentru o pace justă și durabilă”.

Zelenski rămâne pe poziții: nu cedăm teritorii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins sâmbătă orice cedare de teritorii către Rusia pentru a obține pacea, înaintea summitului anunțat între Vladimir Putin și Donald Trump, care face Kievul să se teamă de un acord în detrimentul său, potrivit AFP.

Președinții rus și american urmează să se întâlnească pe 15 august în Alaska, în Statele Unite, în cadrul eforturilor lui Trump de a găsi o soluție la conflictul declanșat de Rusia în februarie 2022.

Statele Unite nu recunosc Curtea Penală Internațională (CPI), care a emis un mandat de arestare împotriva lui Vladimir Putin pentru transferul „ilegal” de copii ucraineni în Rusia, astfel că acesta nu se teme să fie arestat în acest teritoriu din extremul nord-vest al continentului american, cumpărat în 1867 de la Rusia.

Această întâlnire foarte așteptată va avea loc fără Volodimir Zelenski, care continuă totuși să ceară să participe.

„Orice decizie care ar fi luată împotriva noastră, orice decizie care ar fi luată fără Ucraina, ar fi o decizie împotriva păcii”, a avertizat Zelenski pe rețelele sociale, adăugând că „ucrainenii nu vor renunța la pământul lor în fața ocupanților”.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Reuniune la Londra. „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”

În cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul britanic Keir Starmer, sâmbătă, Volodimir Zelenski a îndemnat aliații europeni să ia „măsuri clare” pentru a defini o abordare comună, în condițiile în care aceștia sunt, de asemenea, excluși de la negocieri.

Președintele francez Emmanuel Macron, după ce a discutat sâmbătă la telefon cu omologul său ucrainean, a insistat că „viitorul Ucrainei” nu poate fi „decis fără ucraineni”. „Europenii vor fi, de asemenea, parte integrantă a soluției, deoarece este vorba de securitatea lor”, a scris el pe X.

„Trebuie să rămânem uniți”, a adăugat pe aceeași platformă de mesagerie șeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, care a vorbit și el cu Zelenski.

În acest context, ministrul britanic de externe David Lammy l-a primit sâmbătă la Londra pe vicepreședintele american JD Vance, șeful administrației prezidențiale ucrainene Andriï Iermak și fostul ministru ucrainean al apărării Roustem Oumerov, precum și consilieri europeni în materie de securitate națională.

Aceștia au fost invitați pentru a „discuta despre următoarele etape către pace în Ucraina”, a scris Lammy pe X, adăugând că „sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne neclintit” și că „continuă să lucreze pentru o pace justă și durabilă”.

