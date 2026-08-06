Anchetă după incidentul aviatic

Agenția Națională pentru Siguranța Transporturilor din Statele Unite (NTSB) a deschis o anchetă după incidentul aviatic produs marți în apropierea Aeroportului Ronald Reagan din Washington.

Potrivit autorităților, elicopterul prezidențial care îl transporta pe președintele american Donald Trump, cunoscut sub indicativul Marine One, și un avion comercial s-au aflat la un moment dat la o distanță considerată insuficientă din punctul de vedere al normelor de siguranță aeriană.

NTSB a anunțat miercuri, într-o postare publicată pe platforma X, că investighează „un incident raportat privind pierderea separării dintre Marine One și un avion comercial care decola de pe aeroportul DCA”, fără a oferi alte detalii. La rândul său, Administrația Federală a Aviației (FAA) a precizat că analizele preliminare de siguranță indică „o pierdere temporară a distanței de separare, după care cele două aeronave și-au continuat deplasarea îndepărtându-se una de cealaltă”.

Casa Albă: „Președintele nu a fost în pericol”

Casa Albă a transmis că Donald Trump nu s-a aflat în niciun moment în pericol.

„Zborurile Marine One au fost operate de unii dintre cei mai buni piloți din lume”, a declarat purtătorul de cuvânt al administrației, Kush Desai.

Acesta a adăugat: „Președintele nu a fost, în niciun moment, în pericol.”

Potrivit FAA, controlorul de trafic aerian a rămas permanent în legătură atât cu pilotul avionului comercial, cât și cu echipajul elicopterului Marine One pe durata incidentului.

Instituția a anunțat că analiza circumstanțelor continuă și că vor fi adoptate toate măsurile corective necesare în funcție de concluziile investigației.

Incidentul amintește de tragedia din ianuarie 2025

Potrivit publicației The Wall Street Journal, regulile de siguranță impun, într-o astfel de situație, o distanță minimă de separare de 1,5 mile (aproximativ 2,4 kilometri) pe orizontală și 500 de picioare (aproximativ 150 de metri) pe verticală.

Conform aceleiași surse, incidentul s-a produs în jurul orei 14.30, în timp ce un avion Embraer E-170 al companiei American Airlines, operat de filiala Envoy Air, decola de pe aeroport, iar Marine One se îndrepta spre baza aeriană Andrews. De acolo, Donald Trump urma să se îmbarce în aeronava prezidențială Air Force One pentru o deplasare în California.

FAA a reamintit că măsurile de siguranță din jurul Aeroportului Ronald Reagan au fost consolidate după accidentul produs în ianuarie 2025, când un avion de linie aflat în procedură de aterizare s-a ciocnit cu un elicopter militar Black Hawk al armatei americane. În urma tragediei și-au pierdut viața 67 de persoane.

Până în prezent, American Airlines și Corpul Pușcașilor Marini ai Statelor Unite nu au oferit un punct de vedere cu privire la incident.

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