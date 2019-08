Familia lui Combs a confirmat că aceasta a murit într-un accident produs cu o mașină de curse în timp ce încerca să doboare un nou record de viteză pe uscat.

„Cel mai notabil vis al lui Jessi a fost să devină cea mai rapidă femeie de pe Pământ, un vis pe care îl urmărea încă din 2012 … una dintre rarele visătoare care a avut curajul să transforme acest vis în realitate a părăsit acest Pământ conducând mai repede decât oricare altul femeie în istorie „, a spus familia sa în comunicatul în care a anunțat decesul acesteia.

Coechipierul ei, Terry Madden, i-a adus un omagiu și pe social media.

„Din păcate am pierdut-o ieri într-un accident groaznic, am fost primul acolo și am încredere în mine că am făcut tot ce era posibilul uman pentru a o salva”, a spus el într-o postare Instagram miercuri.

GSP.RO Florinel Coman, agresat la un butic de cartier: “Bă, nenorocitule!”. Reacția uluitoare a fotbalistului