Născută Bennett, Joan era un model și o pianistă cu studii clasice când s-a căsătorit cu Edward (Ted) Kennedy în 1958.

Doi cumnați, asasinați

Viețile lor aveau să se schimbe într-un mod inimaginabil în următorii 15 ani. Cumnatul său, John F. Kennedy (JFK), a fost ales președinte în 1960 și asasinat trei ani mai târziu. Cumnatul său, Robert F. Kennedy, a servit ca procuror general sub conducerea lui JFK, a fost ales în Senatul SUA în 1964 și asasinat patru ani mai târziu în timp ce era candidat la președinție.

Soțul ei a fost ales în Senatul SUA în 1962 și a devenit printre cei mai respectați congresmeni ai țării, în pofida îndoielilor inițiale că acesta profita de relațiile familiei sale. Însă Ted Kennedy a trecut și prin scandaluri pe care le-a provocat el însuși. În 1969, mașina pe care o conducea s-a prăbușit de pe un pod de pe insula Chappaquiddick, un accident soldat cu moartea unei tinere pasagere, Mary Jo Kopechne.

Accidentul Chappaquiddick

Kennedy, care s-a salvat înotând și a așteptat ore întregi înainte de a alerta poliția, a pledat ulterior vinovat pentru părăsirea locului accidentului. Accidentul Chappaquiddick l-a urmărit tot restul vieții sale, punând în discuție propriile sale șanse la președinție.

Joan B. Kennedy a avut trei copii cu soțul ei, dar a suferit și prin avorturi spontane, inclusiv unul la scurt timp după accidentul Chappaquiddick. Ea și-a susținut pe soțul în timpul scandalului, dar înstrăinarea dintre ei era aproape imposibil de ascuns până în momentul încercării nereușite de a-l învinge pe președintele Jimmy Carter în alegerile primare democrate din 1980. Joan și Ted erau deja separați în acel moment și aveau să divorțeze ulterior. „Votați pentru Jimmy Carter, eliberați-o pe Joan Kennedy”, afișa un banner.

Dragostea pentru pian

Dragostea pentru pian avea să rămână o caracteristică pentru o mare parte din viața ei. Era cunoscută pentru deschiderea mitingurilor electorale ale soțului ei cu o serenadă la pian și, după divorț, pentru turneele cu orchestre în întreaga lume. Familia ei a spus că își va combina măiestria interpretării cu un mesaj despre potențialul transformator al artelor și despre nevoia unei educații artistice echitabile.

Într-un interviu acordat pentru Associated Press în 1992, ea și-a amintit cum a cântat la pian pentru cumnatul său Bobby când acesta a candidat la președinție în 1968. „M-a luat cu el și m-a încurajat”, a spus Joan. „Avea o temă, «This Land Is Your Land», piesa lui Woody Guthrie. O cântam la pian și toată lumea intra, simțindu-se cu adevărat bine în legătură cu totul”, a mărturisit ea.

Omagii din partea fiilor

Într-o declarație, fostul membru al Camerei Reprezentanților, Patrick Kennedy, și-a lăudat mama pentru curajul și talentul ei.

„Pe lângă faptul că a fost o mamă iubitoare, o muziciană talentată și parteneră instrumentală pentru tatăl meu în momentul în care și-a lansat cariera politică de succes, mama a fost un exemplu de putere pentru milioane de oameni cu probleme de sănătate mintală.

Îi va lipsi nu doar întreaga familie Kennedy, ci și comunitatea artistică din orașul Boston și mulți oameni ale căror vieți le-a atins”, a transmis fiul cel mic al lui Joan și Ted Kennedy.

De asemenea, Joan B. Kennedy a devenit una dintre primele femei care și-au recunoscut public lupta cu alcoolismul și depresia.

„Întotdeauna îmi voi admira mama pentru modul în care a înfruntat provocările cu grație, curaj, umilință și onestitate”, a declarat Ted Kennedy Jr. într-un comunicat. „M-a învățat cum să fiu mai sincer cu mine însumi și cum ascultarea atentă este o abilitate de comunicare mai puternică decât vorbitul în public”, a adăugat el.

Prea timidă pentru puternica familie Kennedy

Virginia Joan Bennett s-a născut într-o familie proeminentă din Bronxville, New York, iar în adolescență a lucrat ca model în reclame TV. A fost colegă de clasă cu Jean Kennedy, sora viitorului senator, la Manhattanville College, unde frumusețea ei excepțională i-a atras atenția lui Ted Kennedy când acesta a vizitat campusul pentru inaugurarea unei clădiri în 1957.

S-au căsătorit un an mai târziu, dar Joan Kennedy s-a chinuit de la început să se integreze în puternica familie de politicieni democrați.

„Joan era timidă și o persoană foarte rezervată, iar familia Kennedy nu este așa”, a declarat Adam Clymer, autorul cărții „Edward M. Kennedy: O biografie”, într-un interviu acordat în 2005 pentru Associated Press.

Joan și Ted Kennedy au lăsat în urmă doi fii, nouă nepoți și 30 de strănepoți. Fiica lor, Kara, a murit în 2011. Ted Kennedy a murit în august 2009, la vârsta de 77 de ani.

