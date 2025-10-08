Născută Bennett, Joan era un model și o pianistă cu studii clasice când s-a căsătorit cu Edward (Ted) Kennedy în 1958.

Doi cumnați, asasinați

Viețile lor aveau să se schimbe într-un mod inimaginabil în următorii 15 ani. Cumnatul său, John F. Kennedy (JFK), a fost ales președinte în 1960 și asasinat trei ani mai târziu. Cumnatul său, Robert F. Kennedy, a servit ca procuror general sub conducerea lui JFK, a fost ales în Senatul SUA în 1964 și asasinat patru ani mai târziu în timp ce era candidat la președinție.

Soțul ei a fost ales în Senatul SUA în 1962 și a devenit printre cei mai respectați congresmeni ai țării, în pofida îndoielilor inițiale că acesta profita de relațiile familiei sale. Însă Ted Kennedy a trecut și prin scandaluri pe care le-a provocat el însuși. În 1969, mașina pe care o conducea s-a prăbușit de pe un pod de pe insula Chappaquiddick, un accident soldat cu moartea unei tinere pasagere, Mary Jo Kopechne.

Accidentul Chappaquiddick

Kennedy, care s-a salvat înotând și a așteptat ore întregi înainte de a alerta poliția, a pledat ulterior vinovat pentru părăsirea locului accidentului. Accidentul Chappaquiddick l-a urmărit tot restul vieții sale, punând în discuție propriile sale șanse la președinție.

Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
Recomandări
Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”

Joan B. Kennedy a avut trei copii cu soțul ei, dar a suferit și prin avorturi spontane, inclusiv unul la scurt timp după accidentul Chappaquiddick. Ea și-a susținut pe soțul în timpul scandalului, dar înstrăinarea dintre ei era aproape imposibil de ascuns până în momentul încercării nereușite de a-l învinge pe președintele Jimmy Carter în alegerile primare democrate din 1980. Joan și Ted erau deja separați în acel moment și aveau să divorțeze ulterior. „Votați pentru Jimmy Carter, eliberați-o pe Joan Kennedy”, afișa un banner.

Dragostea pentru pian

Dragostea pentru pian avea să rămână o caracteristică pentru o mare parte din viața ei. Era cunoscută pentru deschiderea mitingurilor electorale ale soțului ei cu o serenadă la pian și, după divorț, pentru turneele cu orchestre în întreaga lume. Familia ei a spus că își va combina măiestria interpretării cu un mesaj despre potențialul transformator al artelor și despre nevoia unei educații artistice echitabile.

Într-un interviu acordat pentru Associated Press în 1992, ea și-a amintit cum a cântat la pian pentru cumnatul său Bobby când acesta a candidat la președinție în 1968. „M-a luat cu el și m-a încurajat”, a spus Joan. „Avea o temă, «This Land Is Your Land», piesa lui Woody Guthrie. O cântam la pian și toată lumea intra, simțindu-se cu adevărat bine în legătură cu totul”, a mărturisit ea.

Omagii din partea fiilor

Într-o declarație, fostul membru al Camerei Reprezentanților, Patrick Kennedy, și-a lăudat mama pentru curajul și talentul ei.

„Pe lângă faptul că a fost o mamă iubitoare, o muziciană talentată și parteneră instrumentală pentru tatăl meu în momentul în care și-a lansat cariera politică de succes, mama a fost un exemplu de putere pentru milioane de oameni cu probleme de sănătate mintală.

Îi va lipsi nu doar întreaga familie Kennedy, ci și comunitatea artistică din orașul Boston și mulți oameni ale căror vieți le-a atins”, a transmis fiul cel mic al lui Joan și Ted Kennedy.

De asemenea, Joan B. Kennedy a devenit una dintre primele femei care și-au recunoscut public lupta cu alcoolismul și depresia.

„Întotdeauna îmi voi admira mama pentru modul în care a înfruntat provocările cu grație, curaj, umilință și onestitate”, a declarat Ted Kennedy Jr. într-un comunicat. „M-a învățat cum să fiu mai sincer cu mine însumi și cum ascultarea atentă este o abilitate de comunicare mai puternică decât vorbitul în public”, a adăugat el.

Prea timidă pentru puternica familie Kennedy

Virginia Joan Bennett s-a născut într-o familie proeminentă din Bronxville, New York, iar în adolescență a lucrat ca model în reclame TV. A fost colegă de clasă cu Jean Kennedy, sora viitorului senator, la Manhattanville College, unde frumusețea ei excepțională i-a atras atenția lui Ted Kennedy când acesta a vizitat campusul pentru inaugurarea unei clădiri în 1957.

Roxana Oprea, activistă romă E-Romnja: „Violența domestică este un fenomen structural, nu etnic. Există mult rasism, există dublul standard al autorităților atunci când vine vorba de femei rome”
Recomandări
Roxana Oprea, activistă romă E-Romnja: „Violența domestică este un fenomen structural, nu etnic. Există mult rasism, există dublul standard al autorităților atunci când vine vorba de femei rome”

S-au căsătorit un an mai târziu, dar Joan Kennedy s-a chinuit de la început să se integreze în puternica familie de politicieni democrați.

„Joan era timidă și o persoană foarte rezervată, iar familia Kennedy nu este așa”, a declarat Adam Clymer, autorul cărții „Edward M. Kennedy: O biografie”, într-un interviu acordat în 2005 pentru Associated Press.

Joan și Ted Kennedy au lăsat în urmă doi fii, nouă nepoți și 30 de strănepoți. Fiica lor, Kara, a murit în 2011. Ted Kennedy a murit în august 2009, la vârsta de 77 de ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Unica.ro
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
gsp
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
GSP.RO
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
BYD a prezentat la Salonul Auto București modelele din noua generație » Ce este inovatorul sistem hibrid DM-i și cât costă
GSP.RO
BYD a prezentat la Salonul Auto București modelele din noua generație » Ce este inovatorul sistem hibrid DM-i și cât costă
Parteneri
Ultima oră! DIRECȚIA 5, în doliu, a murit fulgerător! Inima trupei a încetat să mai bată! Dumnezeu să te ierte, Marius Keseri, mare talent, mare om!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! DIRECȚIA 5, în doliu, a murit fulgerător! Inima trupei a încetat să mai bată! Dumnezeu să te ierte, Marius Keseri, mare talent, mare om!
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

ANM anunță ninsoare însoțită de vânt puternic și cu vizibilitate de sub 100 metri, în seara asta, în județul Suceava
Știri România 20:24
ANM anunță ninsoare însoțită de vânt puternic și cu vizibilitate de sub 100 metri, în seara asta, în județul Suceava
Reacția lui Raed Arafat după avertizările din ultimele 24 de ore: „Nu ne cerem scuze pentru acest lucru”
Știri România 19:53
Reacția lui Raed Arafat după avertizările din ultimele 24 de ore: „Nu ne cerem scuze pentru acest lucru”
Parteneri
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
Adevarul.ro
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță
Fanatik.ro
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Elle.ro
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Cât o costă pe Nicole Kidman fiecare an în care Keith Urban nu s-a drogat. „Clauza privind cocaina” îl va îmbogăți
Stiri Mondene 20:46
Cât o costă pe Nicole Kidman fiecare an în care Keith Urban nu s-a drogat. „Clauza privind cocaina” îl va îmbogăți
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Stiri Mondene 18:26
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
ObservatorNews.ro
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Mediafax.ro
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
StirileKanalD.ro
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Redactia.ro
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
O tânără a fost găsită fără suflare în camera unui hotel din Bali. Turista de 27 de ani consuma doar fructe crude și ajunsese la 22 de kilograme
KanalD.ro
O tânără a fost găsită fără suflare în camera unui hotel din Bali. Turista de 27 de ani consuma doar fructe crude și ajunsese la 22 de kilograme

Politic

Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Politică 17:41
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Analiză
Politică 12:00
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Parteneri
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Spotmedia.ro
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită