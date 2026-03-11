Potrivit Kotaku, această practică implică oferirea unor prețuri diferite utilizatorilor, în funcție de anumite criterii.

Un exemplu recent a fost semnalat pe subreddit-ul r/mildlyinfuriating. Un utilizator a dezvăluit că „Assassin»s Creed Unity”, afișat inițial la prețul redus de 3,74 lire în Marea Britanie, s-a schimbat la 9,99 lire după ce s-a autentificat în contul său PlayStation Network.

Deși acest preț rămâne sub cel standard de 24,99 lire, reducerea nu mai este la fel de semnificativă.

Noua practică, identificată de un portal care compară prețurile jocurilor video

PSPrices, un site dedicat comparației prețurilor pentru jocuri video, a identificat pentru prima dată discrepanțe similare în noiembrie 2025.

Conform investigațiilor lor, metoda A/B Pricing este aplicată de mai mulți publisheri, printre care 2K Games, Focus Entertainment, Deep Silver, Bethesda, Rockstar Games și Sony.

Ubisoft pare să fi adoptat recent această strategie. Nu este prima dată când se discută despre această metodă. Utilizatorii Reddit au semnalat în noiembrie 2024 un caz similar cu jocul „Astro Bot”.

Spre deosebire de Sony, Microsoft aplică o metodă de prețuri dinamice din 2021, dar etichetează clar ofertele ca „Just For You” pe magazinul Xbox, ceea ce poate fi considerat mai transparent.

Practica este la limita legii europene

În ciuda nemulțumirilor utilizatorilor, această practică nu pare să încalce legile europene. Comisia Europeană a declarat în 2024 că prețurile dinamice nu sunt ilegale conform normelor de protecție a consumatorilor din UE, atâta timp cât nu implică discriminare.

Sony continuă să testeze această strategie, iar utilizatorii trebuie să fie atenți la fluctuațiile prețurilor înainte să finalizeze achizițiile.