Jocuri, hrană și atenție. Metodele prin care activistul le ademenea pe fetele care îl acuză de abuz sexual. „Era un fel de miniorgie. Aveam 13 ani”

Atenție, acest material conține cuvinte ofensatoare și descrieri de scene de abuz sexual și psihologic.

Libertatea a publicat ieri primul episod al investigației despre cum un cunoscut activist din București este acuzat că a abuzat sexual mai multe fete cu vârste între 10 și 19 ani.

În decursul a cel puțin 16 ani, Alexandru Marcu, proprietarul unei afaceri cu bijuterii făcute manual, Forever Young, și al unui restaurant vegan din București, Level up, a angajat „la negru” și a abuzat sexual minore vulnerabile, conform mărturiilor victimelor și ale altor martori.

Dintre cele 8 victime pe care le-am identificat până acum, șase ne-au spus povestea lor. Una avea 10 ani, două aveau 13, alte două 16 și una 19 ani când a început abuzul. Acestea erau mai mici decât Marcu și cu 15 sau 26 de ani.

Mai jos puteți asculta mărturiile celor trei victime citite de actrița Ioana Chițu.

Corina* și Iulia* erau în Parcul Cișmigiu din București, în primăvara lui 2003, când l-au întâlnit prima dată pe Alexandru Marcu, spun ele. Era locul lor preferat, cunoșteau „fiecare centimetru din parc”. Bărbatul s-a apropiat de cele două fete de 13 ani care se dădeau în leagăne și a făcut cunoștință cu ele, povestește Corina. Apoi, Marcu, pe atunci în vârstă de 26 de ani, le-a adus o minge, să se joace împreună.

„Pentru noi, copile fiind, nu mi s-a părut atunci nimic dubios la el. Era friendly (prietenos, n.r.). Dar acum, ani mai târziu, înțeleg cât de bine a jucat rolul de predator (prădător, n.r.)”, spune Iulia, care astăzi locuiește în străinătate.

Ca să vorbească cu Libertatea, într-un interviu video, despre acea experiență blocată în amintiri, tânăra se retrage în mașina ei, să n-o audă nimeni. Pe măsură ce povestește, se lasă întunericul. E prima dată când vorbește despre ce s-a întâmplat când era doar o copilă.

„Vieți foarte grele, foarte sărace, poți să vezi de ce am fost atrase în zona aia”

La scurt timp după ce s-au cunoscut în parc, Marcu le-a invitat pe cele două prietene într-un mall, „să mâncăm, să ne jucăm pe acolo”, își amintește Corina astăzi, la 32 de ani. Tot atunci le-a prezentat-o pe una dintre partenerele lui majore, pe care a și sărutat-o de față cu fetele. Văzând o femeie, tinerele au crezut că sunt în siguranță.

După ziua respectivă, Marcu a continuat să le cheme să petreacă timp cu el, spun Iulia și Corina în interviuri separate.

„Ne duceam în mall, cumpăra ce aveam nevoie. Simțeam că aveam și libertatea și tot ce trebuie. Eu acasă nu aveam”, argumentează Corina de ce a acceptat să se întâlnească cu el.

Este una dintre cele patru tinere care au depus plângere penală, în 2022, împotriva lui Alexandru Marcu. Dosarul se află în cercetare in rem la DIICOT. Purtătorul de cuvânt al instituției spune că „este urmărire penală cu privire la faptă, nu au fost formulate acuzații față de nicio persoană”.

Victimele nu se cunoșteau înainte. Patru dintre ele au făcut însă plângere penală, după ce au luat legătura cu ziarul Libertatea. Fotografie de Eli Driu / Libertatea

Corina n-a avut niciodată o familie stabilă, ne povestește ea într-un local din București, într-un interviu de aproape patru ore.

Tânăra nu și-a cunoscut tatăl, iar între 3 și 9 ani, mama ei a lăsat-o într-un centru de plasament. Nici când a luat-o iar acasă, fata n-a simțit afecțiune din partea acesteia.

Iulia vine dintr-o familie în care doar tatăl, excavatorist, muncea. Fata purta haine primite ca ajutoare de la „doamne de la biserică” și fusese crescută de mamă cu ideea că virginitatea e cea mai de preț.

La școală nu avea prieteni și se simțea „a shadow, a nobody” (o umbră, un nimeni, n.r.), pentru că era timidă, dar și pentru că provenea dintr-o familie săracă. În plus, părinții îi cereau deseori să aibă grijă de fratele ei mai mic, cu dizabilitate mintală.

„Concluzia e că…(am avut, n.r.) vieți foarte grele, foarte sărace, poți să vezi de ce am fost atrase în zona aia”, rezumă ea motivul pentru care s-a împrietenit cu grupul Forever Young. Voia să aparțină de ceva. Voia protecție și iubire.

O locuință retrasă

Marcu le-a dus, la scurtă vreme, acasă la el, spun fetele. Acolo, se jucau pe calculator, împrumutau rolele și bicicleta. Uneori, se „bucurau de jucăriile de pluș”, deși aveau 13 ani. Ca să intre în casa în care bărbatul locuia cu două partenere majore, fetele mergeau printr-o curte, în spatele unui bloc cu trei etaje, dintr-un cartier de vile reabilitate din zona Piața Muncii. Apartamentul era la demisol, spune Corina: „Erau și niște trepte care coborau. Nu avea cine ce să vadă la el în casă”.

Reporterii Libertatea au vizitat curtea și blocul în ianuarie 2023, iar acestea corespund cu descrierea Corinei. Intrarea în locuință se face prin spatele blocului, ceea ce lasă impresia unui spațiu separat de restul clădirii și mai izolat.

Corina, când lucra pentru magazinul „Forever Young”, prezent pe timp de vară și în Vama Veche



La el în casă era un fel de „miniorgie”

Când au ajuns în casa lui prima dată, Corina și Iulia au observat două femei tinere, majore, care făceau coliere pentru Forever Young, afacerea lor cu accesorii handmade. Le-a încântat felul în care lucrau bijuteriile.

Au concluzionat că aceste femei erau iubitele lui Marcu, după ce bărbatul le-a sărutat pe ambele, de față cu ele. Toate interacțiunile de acest tip erau normalizate de cele două partenere: umblau dezbrăcate în locuință de față cu minorele și dansau pentru Marcu, povestesc Corina și Iulia.

Cele două partenere ale lui abia deveniseră majore. În 2003, acestea aveau deja o relație cu Marcu de câțiva ani, conform mai multor surse. Cu una dintre ele, care s-a despărțit de Marcu și a plecat din țară de ceva timp, am luat legătura: „Apreciez că m-ați contactat, însă nu vreau să am nimic de-a face cu un eventual articol de presă. Am o viață la care am muncit pentru a o realiza”.

Fetele mici care treceau pragul casei lui Marcu urmau modelul „celor mari”, ca să se integreze. „(Partenerele lui, n.r.) veneau la noi și ne mângâiau. Era un fel de miniorgie. Am înțeles că în grup era acceptată de toată lumea partea cu atins, mângâieri”, povestește Iulia. „Eram toate dezbrăcate, el ne lingea pe toate.”

Pe cele două minore, în timpul unor astfel de jocuri sexuale, Marcu le-a întrebat dacă sunt virgine, povestesc ele.

Prin casă, mai spune Iulia, vedeau ursuleți de pluș, dar și jucării sexuale, de exemplu, inele de penis. Marcu a creat un cadru pentru ca apoi să inițieze contactul sexual, crede tânăra.

„A vrut să se lămurească dacă sunt sau nu virgină”

După vreo două săptămâni de când s-au cunoscut, Marcu a pus-o pe Corina să se dezbrace, susține tânăra, care atunci avea 13 ani, „ca să se lămurească dacă sunt virgină sau nu”.

„N-a fost suficient să se uite, a zis că trebuie să și verifice cu un deget. Nu înțelegeam de ce.”

Fata își amintește că Marcu insista: „că e normal, că suntem oameni și așa ne-am născut, că trebuie să fim liberi”. Corina susține că bărbatul s-a dezbrăcat și el atunci.

Tânăra s-a hotărât să spună prin ce a trecut, ca să împiedice alte abuzuri din partea lui Alexandru Marcu. Fotografie de Eli Driu / Libertatea



Apoi, a continuat să inițieze contacte sexuale, precizează tânăra. Treptat, ea s-a îndrăgostit de el. Începuse să-l admire pe Marcu, îl considera inteligent și credea că datorită diferenței de 13 ani dintre ei avea ce să învețe de la el.

Alexandru Marcu: „N-aș abuza o muscă”

Contactat de Libertatea, Alexandru Marcu spune că 2003 este un an prea îndepărtat și că nu are amintiri legate de Corina: „2003? E mult prea mult ca să pot să-mi aduc aminte ceva. Acum vorbesc serios”.

Despre acuzațiile de abuz sexual acesta spune: „O să mă lupt ca viața mea privată să fie păstrată, mai ales atâta vreme cât eu chiar nu fac niciun rău”. Bărbatul și-a exprimat și dezacordul față de acest articol: „Pare a fi un tip de anchetă polițienească. Bănuiesc că au aceeași sursă aceste calomnii: cineva care vrea să îmi facă rău și care a găsit aceste povești”.

De asemenea, Marcu afirmă că în ziua de azi, virginitatea este irelevantă: „Cred că în mod normal în societatea noastră, virginitatea nu mai are nicio importanță”.

Bărbatul subliniază că respectă liberul arbitru al oamenilor: „Eu, dacă cineva vrea să mă omoare, aproape că nu-i interzic. Eu consider că libertatea oamenilor este importantă, și dreptul lor de a alege. N-aș abuza o muscă”.

„La el am văzut filme porno”

În adolescență, Corina prefera să stea mai mult cu cei de la Forever Young în loc să meargă acasă la mama sa, care o respingea, de exemplu, când fata voia să o îmbrățișeze. Până la urmă, s-a mutat cu Marcu și mai trecea pe acasă o dată la câteva săptămâni. Mama ei știa că locuiește cu niște prieteni.

Înainte să o dezvirgineze, Marcu i-a arătat filme pornografice, își amintește tânăra: „Încă nu mă dezvirginase. Încerca, dar pe mine mă durea. A zis că poate o să mă ajute și filmele, să-mi arate ce fac oamenii care se iubesc, că fetei (din film, n.r.) îi place. Nu-mi plăceau deloc. La el am văzut filme porno”.

„Ăsta era stilul nostru de viață, altul nu știam”

Expunerea copiilor și adolescenților la imagini cu caracter pornografic, atingerile sexuale, masturbarea în prezența acestora și actele sexuale reprezintă forme de abuz sexual, explică pentru ziar Gabriela Dumitriu, psihoterapeută specializată în consilierea copiilor victime ale abuzului sexual. Specialista nu a comentat cazurile victimelor care au vorbit cu Libertatea, ci ne-a vorbit despre abuz la modul general.

În abuzul sexual cu minori, persoana adultă se folosește de vârstă, putere, relația de superioritate sau încrederea câștigată, cu scopul de a-și satisface nevoile sexuale, a mai adăugat specialista.

După vreo trei luni, Marcu a dezvirginat-o, își amintește Corina. „Despre lucrurile cu care nu eram obișnuită, sex și sexul în grup pe care le făceam cu Alex, îmi ziceam că n-am avut experiențe înainte, poate de aia mi se pare ciudat. După ce m-am obișnuit, le-am luat ca atare. Ăsta era stilul nostru de viață, altul nu știam”, mai povestește Corina despre dinamica relației.

Alexandru Marcu, mijloc, alături de mai multe tinere

Manipularea psihologică și relațiile sexuale

Marcu nu folosea niciodată prezervative. „Ejacula în mine de multe ori” și îi cumpăra apoi pastila de a doua zi, ține tânăra minte.

Deși era o copilă de 39 de kilograme, bărbatul o obliga, susține ea, să-i satisfacă toate dorințele. „Avea plăcerea să termine pe fața noastră. Chiar îmi provoca greață. Mi-o întindea el pe față.”

Mai mult, a insistat să facă sex anal, spune Corina, și să întrețină relații chiar și când era la menstruație. „Zicea că îl excită și că nu trebuie să fie o piedică. Era foarte scârbos”. Corina avea doar 13 ani.

Psihologul Gabriela Dumitriu a explicat că, în cazul copiilor și al adolescenților, constrângerile nu sunt de obicei fizice, dimpotrivă. Există alte tipuri de constrângere pentru a întreține relații sexuale: emoționale, economice și psihologice.

Constrângerea de ordin psihologic se referă la strategia abuzatorului de a crea o relație emoțională, de încredere. În acest scop, abuzatorul are comportamente de curtare (engl. grooming), investind timp și resurse pentru a-i câștiga încrederea și a construi o relație de atașament care, ulterior, funcționează ca bază pentru prevenirea dezvăluirii. Psiholog:

„Am făcut sex cu toții”

Pe lângă relațiile intime cu el, Corina spune că ea și Marcu făceau sex și cu cele două partenere majore. Se întâmpla de obicei la evenimente precum ziua lui de naștere, de Crăciun și Revelion. Mărturisește că se implica în asta pentru el și că nu simțea niciun fel de atracție față de femeile respective.

„Am făcut sex cu toții. Inclusiv de un Revelion când aveam eu 15 și Flavia* 12 ani. Ne mângâiam unele pe altele”, povestește Corina.

Flavia este fata despre care patru martori ne-au povestit că a locuit cu Marcu pentru o perioadă mai lungă, de la 11-12 ani. Din mărturiile lor, aceasta avea o mamă cu probleme de sănătate mintală și nu fusese înscrisă la școală. Ea a refuzat să vorbească cu Libertatea.

Kickboxul era una dintre pasiunile lui Marcu (dreapta)

Fetele erau abordate de partenerele mature ale lui Marcu

Corina spune că era de față când Marcu a pictat-o pe Flavia dezbrăcată prin 2004. Una dintre iubitele lui a adus-o pe copilă în casă.

Se numără printre metodele grupului de-a atrage fete mici, a povestit și Maria*, o altă victimă, care a depus, de asemenea, plângerea penală din 2022, alături de Corina și de alte două tinere.

Maria, o tânără elegantă și retrasă, își amintește, într-un interviu separat, că aceeași iubită majoră a lui Marcu a abordat-o pe stradă în 2009.

„Una dintre fetele care locuiau cu el mi-a zis că aș putea fi model, să mă deseneze. Așa am ajuns să merg la ei acasă și să stau ca model. Desenele au ajuns să fie nuduri. Eu atunci eram mică, el era foarte mare”, spune Maria.

Ea avea 16 ani, iar Marcu, 32. „Mergeam la ei și încet, încet s-a ajuns la alte chestii”, adaugă ea. „Pur și simplu se folosea de mine și pentru sex, și pentru conversație. Eu veneam acolo fizic. Nu participam cu psihicul absolut deloc”.

„Dacă aș fi avut voce”

În perioada în care încerca să o dezvirgineze pe Corina, Marcu urmărea același lucru și în cazul Iuliei, prietena ei. Într-o zi, cele două fete au ieșit afară cu rolele și cu bicicleta împrumutate de la Marcu. Când n-au fost atente, cineva le-a furat bicicleta. Iulia s-a simțit atunci vinovată. S-a dus cu lacrimi în ochi la Marcu, iar bărbatul a liniștit-o că nu trebuie să-și facă griji.

La scurt timp însă, Marcu a trimis-o pe Corina la o plimbare, ca să rămână singur cu Iulia în casă, spune tânăra. Atunci, fără să o întrebe dacă e de acord, Marcu ar fi penetrat-o. „A durat două minute. Nu am sângerat. Nu a fost dureros, probabil știa cum să intre atât de ușor, încât eu nu am simțit durere”, susține Iulia.

A considerat că acesta a fost prețul pentru bicicleta pierdută. „M-am simțit constrânsă după episodul cu bicicleta. Nu cred că l-am perceput atunci ca pe un viol, pentru că practic eu nu am putut să zic nu. Dacă aș fi avut voce, nu știu dacă i-aș fi permis să meargă până la penetrare”, spune acum tânăra.

După interacțiunea sexuală de la 13 ani, Iulia l-a evitat pe Marcu.

Trei ani mai târziu însă a murit tatăl ei, singurul care aducea bani în casă. Atunci, în disperarea situației, fata a apelat la o soluție cunoscută, la „familia” de la Forever Young, dispusă oricând să primească tinere la muncă. Fata a lucrat însă doar o vară pentru afacerea lor cu bijuterii handmade și nu au mai existat alte contacte sexuale.

„După mulți ani am analizat și am ajuns la concluzia că a fost un abuz”, spune ea despre relația sexuală cu Marcu de acum două decenii. Pentru Iulia, a rămas până în prezent „o foarte mare rușine”. N-a vorbit cu nimeni despre cum și-a pierdut virginitatea.

Maria își amintește că era cu 16 ani mai mică decât Marcu, când acesta a inițiat contactul sexual. Fotografie de Eli Driu / Libertatea

De ce tac victimele

Am întrebat-o pe psihoterapeuta Gabriela Dumitriu de ce copiii și adolescenții abuzați sexual vorbesc abia după mulți ani despre ce li s-a întâmplat. Unele studii internaționale arată că între 49% și 69% dintre cei abuzați în copilărie nu au dezvăluit niciodată, până la vârsta adultă, a precizat specialista. Câteva dintre motivele pentru care tac: teama de abuzator, teama că vor pierde o relație importantă, că nu vor fi crezuți și rușinea.

„Ce s-a întâmplat mi-a întărit ideea de a încerca să fiu cât mai închisă în mine”, mai spune Iulia. „Am încercat să fiu mai puternică decât eram. Mă simțeam ashamed (rușinată, n.r.), broken (defectă, n.r.) și mereu încercam să pun o fațadă și să par eu mai puternică”, adaugă ea.

„Fetele de la Forever Young erau atipice. Era oficial, adică recunoscut ca grup”

La câteva luni după ce s-au cunoscut, Corina i-a însoțit pe Marcu și pe partenerele lui în Vama Veche, unde vindeau bijuteriile pe care le lucrau. Începuse și ea să încropească cercei și brățări din mărgele. Ulterior, a și vândut.

El era genul care nu făcea nimic. Mergea cu mâinile în buzunar pe lângă noi și noi ne rupeam cârca. Corina, victimă:

Fata era frecvent încordată în prezența lui. Într-o zi, în timp ce ducea două cutii de mărgele la mașină – unde dormea deseori când vindea marfa în stațiuni de pe litoral -, s-a împiedicat și le-a scăpat. „S-au împrăștiat. S-a înroșit la față (Marcu, n.r.), nu mai știu ce mi-a zis. Simțeam toată tensiunea, el nu mă ajuta, stătea în picioare și se uita la mine. Îmi era teamă să greșesc.”

Două surse, care au vrut să rămână anonime, ne-au confirmat că au văzut-o atunci pe Corina cum vindea bijuterii în Vama Veche. „Corina era o copilă. Minoră”, ne-a confirmat un bărbat. „Era senzație de harem. Fără ghilimele. Fetele de la Forever Young erau atipice. Nu era nicio hipioțeală la ele. Era oficial, adică recunoscut ca grup”.

Altcineva ne-a povestit că fata avea vreo 14 ani când a cunoscut-o la mare, prin 2004: „Corina lucra pentru ei chiar în Vamă”. Sora sursei muncea, de asemenea, la Forever Young și așa a întâlnit-o. Nu era niciun secret că Marcu încerca să aibă relații cu minorele care lucrau și vindeau bijuterii. „Am mai auzit plângeri de la alte fete cum că s-ar fi dat la ele. Tot timpul era ba una, ba alta, unde avea tâmpeniile alea de vânzare. El avea o Dacie, le lua cu tot cu standuri și pleca cu ele”.

Marcu încerca să aibă relații cu minorele care lucrau și vindeau bijuterii

Cum a reacționat mama Corinei când a aflat de abuzuri

La 13-14 ani, Corina nu avea salariu. Dacă îi era foame, trebuia să-i ceară bani uneia dintre partenerele majore ale lui Marcu responsabilă cu bugetul, spune fata.

Cât a locuit cu grupul Forever Young, pe mama Corinei o interesa dacă fiica ei primește mâncare. Ani mai târziu, când tânăra i-a relatat abuzurile din partea lui Marcu, mama ei „i-a făcut un mare scandal”, își amintește ea. Apoi i-ar fi zis: „Măcar a avut grijă de tine, ți-a dat tot ce eu nu puteam să îți dau”. Mama Corinei a refuzat un dialog cu Libertatea despre acest subiect.

Nici Iulia, nici Maria – care avea 16 ani, vârsta legală de a munci – n-au semnat niciun contract pe perioada lunilor cât au lucrat pentru Forever Young. „A fost la negru. Nu mi-au dat cazare, nici mâncare, trebuia să-mi plătesc tot din salariu”, își amintește Maria.

Restricții și pedepse: „Îi dădea pumni și picioare”

Regulile din casa Forever Young erau foarte clare. Minorele care locuiau acolo și partenerele majore ale lui Marcu nu aveau voie să se epileze.

„Dacă un băiat te pupa pe obraz, însemna că ești «curvă»”, își amintește Corina. În vara cât a lucrat la magazinul din Vamă, se împrietenise cu un băiat. Marcu însă a amenințat că-i „rupe capul”, dacă-l mai prinde pe lângă ea.

Cea mai mare teamă a fetei era că ar putea să o dea afară din casă. Așa le pedepsea pe cele care încălcau regulile, inclusiv în cazul partenerelor adulte s-a întâmplat asta.

„După ce o bătea, îi făcea bagajele și o trimitea la maică-sa câteva luni, ca pedeapsă. Cumva funcționa și se întorcea tot la el”. Corina spune că a fost prezentă de mai multe ori când Marcu a lovit-o pe femeia respectivă.

Odată s-a speriat foarte tare de agresivitatea lui, mai ales că de obicei era calm. „Îi dădea și pumni, și picioare. Se tăvălea pe jos de durere și urla să nu mai dea și el dădea. Mi s-a părut horror ce am văzut. Îmi era teamă. El spunea că și-o merită, că are gura mare”. Pe Corina nu a lovit-o.

Cum s-a îndepărtat de Marcu

Despărțirea a pornit de la una dintre pedepsele lui Marcu, după trei ani în care a locuit cu el, spune Corina. O lăsase să vândă singură în Costinești, se simțea epuizată și a dormit până la prânz. El a găsit-o în cort și s-a supărat că nu muncea.

M-a dus la București și a zis că mai vorbim peste trei luni, să îl sun atunci. Simțeam că, dacă plec de acolo, se dărâmă lumea mea. Corina, victimă:

În acea perioadă ar fi trebuit să fie în clasa a X-a, însă repeta a VIII-a, pentru că nu prea ajungea la ore. În plus, Marcu susținea doar o educație minimală și le încuraja pe toate fetele să se lase de școală.

În cele trei luni, cât a stat departe de casa Forever Young, Corina a hotărât să renunțe. Avea 16 ani și începuse să-și dea seama că unele lucruri nu erau în regulă. Își amintește că au ajutat-o să conștientizeze abuzul diverse discuții de mai târziu cu prietenii și partenerii ei:

„Nu știu când mi-am dat seama exact că el e un abuzator. Mă influența mult. Abuz psihic, prin muncă, sexual. Un foarte mare manipulator”.

*Numele supraviețuitoarelor abuzului au fost schimbate pentru a le proteja identitatea.

În următorul episod, alte trei tinere vorbesc despre abuzul sexual și angajarea „la negru” prin care au trecut în copilărie și adolescență.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

