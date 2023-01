INVESTIGAȚIE. Ademenită în timpul unei excursii cu clasa. „M-am simțit mai mult forțată, tu nu ai avut consimțământul meu pentru asta”

Atenție, acest material conține cuvinte ofensatoare și descrieri de scene de abuz sexual și psihologic.

Libertatea a publicat primele două episoade ale investigației despre cum Alexandru Marcu, proprietarul unei afaceri cu bijuterii handmade și al unui restaurant vegan, precum și activist pentru drepturile animalelor, este acuzat că a abuzat sexual mai multe fete cu vârste între 10 și 19 ani. Episodul 1 și episodul 2 pot fi citite aici.

În al treilea episod, arătăm mărturiile a trei tinere care au lucrat pentru Forever Young, afacerea lui Marcu cu bijuterii făcute manual, între 2013 și 2019, și care povestesc că au trecut prin diferite forme de abuz sexual. Cea mai mică dintre ele avea 10 ani.

Mai jos puteți asculta mărturiile celor trei victime citite de actrița Ioana Chițu.

În primăvara lui 2013, Alexandru Marcu s-a împrietenit cu Laura* și Adela*, două copile care aveau 10 ani și care își petreceau timpul pe la magazinul de bijuterii handmade Forever Young din centrul Brașovului. Magazinul era aproape de casa Laurei. Bărbatul e mai mare cu 26 de ani decât ele.

Nu erau plătite pentru munca de la magazin – făceau brățărele, de exemplu -, spun fetele în interviuri separate cu ziarul, dar primeau mâncare vegană. Mergeau des acasă la una dintre partenerele lui Marcu, care atunci locuia la Brașov. Se strângeau acolo mai multe fete. Uneori venea și el din București. Găteau, se uitau la filme, făceau karaoke.

„Mereu când mergeam acolo, plecam foarte greu, pentru că nu mă lăsau”, povestește Adela. Ține minte că „majoritatea fetelor stăteau dezbrăcate în casă din cauza lui Alex”.

Ea nu a trecut prin niciun abuz sexual. „Mie, din fericire, nu mi s-a întâmplat nimic”, spune tânăra.

În schimb, prietenei ei, Laura, i s-a întâmplat.

„O amintire bine ascunsă în creierul meu”

Azi, Laura are 19 ani. Până să vorbească despre asta cu reporterii Libertatea, nu s-a mai gândit la acel moment. „E o amintire bine ascunsă în creierul meu.”

„Ai mei erau foarte stricți și cred că de aceea îmi plăcea să merg acolo, pentru că eram ascultată”, povestește Laura.

Fetița de 10 ani a ajuns să se atașeze de Marcu. „Cred că mi-a oferit puțin din iubirea tatălui. Nu știu cum să explic. Tatăl meu nu prea îmi oferea afecțiune”, adaugă ea.

Alexandru Marcu îi vorbea despre veganism, filozofie, psihologie, despre experiențele lui la concerte, relatează ea. „Îl credeam cel mai deștept om”, spune Laura. „Folosea un limbaj atât de intelectual cu oamenii de pe Facebook, încât eram fascinată. Mie îmi vorbea pe limba mea. Și îmi arăta cum este bine. Adică veganismul este partea bună, corectă.”

Într-o zi, Marcu venise din București în vizită la Brașov, ține minte fata. Copila de atunci era fericită să îl vadă: „Îmi era dor de el. Eram îndrăgostită.”.

S-a așezat lângă el în pat. Fiind acoperit de o pătură, nu și-a dat seama inițial că era dezbrăcat. A început să o sărute pe obraz, apoi pe buze, a mângâiat-o peste haine, pe spate și pe cap, spune ea. Din câte ține minte, nu a atins-o în zona genitală. Atunci a interpretat gesturile lui drept „afecțiunea lui față de mine”.

„Pare a fi un gest de pedofilie”

Cealaltă amintire pe care a încercat să și-o ascundă e de când avea 11 ani. Laura era în pat cu două fete, una dintre ele minoră, și cu Alexandru Marcu, își amintește, și se sărutau toți.

Spune că norocul ei a fost că a trebuit să plece acasă în acea seară, „pentru că probabil se ajungea la altceva”. După acel moment, s-a simțit ciudat, „dar am încercat să-mi bag în cap că este normal. Îmi dădea totuși de gândit”, adaugă tânăra.

La câteva zile i-a povestit ce a pățit prietenei ei, Adela.

Într-o discuție cu Libertatea, întrebată ce mai ține minte despre experiența Laurei la Forever Young, Adela a relatat „Îmi amintesc că mi-a povestit cum stătea cu Alex și *(adolescentă) în pat și se pupau toți trei. Laura, fiind foarte mică, nu realiza ce se întâmplă. Dar nu mi se pare normal, pare a fi un gest de pedofilie”, spune ea acum, când analizează această imagine.

Marcu: „Pare o mărturie spusă de dumneavoastră, nu de cineva real”

Laura i-ar mai fi povestit atunci că „s-a simțit inconfortabil făcând asta”, adaugă Adela, „dar într-un fel cred că a făcut-o din frică”.

Laura mai ține minte că era la magazin și vorbea cu Marcu pe Yahoo Messenger. „Îi ziceam că îl iubesc și că îmi e dor de el și abia aștept să îl văd”, spune ea. Bărbatul i-ar fi răspuns, povestește Laura, că „o sărută dulce” și i-ar fi trimis „te iubesc în turcă”. Marcu învăța turcă pe atunci, spune Laura. Ar fi vrut și ea să învețe. „Cred că aș fi vrut să fac orice ca să mă apropii de el”.

Fata a rămas alături de gașca Forever Young până pe la 12 ani. Apoi a renunțat. „Voiam să-mi trăiesc copilăria. Mă ofticam că prietena mea ieșea cu copiii și eu nu”, mărturisește ea. A înțeles abia un an mai târziu ce trăise și s-a simțit „scârbită”. Se săturase și de insistența lui Marcu pe temele de veganism. „Ne arăta videoclipuri odioase cu animale chinuite și omorâte și toate chestiile urâte pentru un copil de 10 ani, am rămas cu traume”, spune ea.

Întrebat de ziar despre Laura, Alexandru Marcu a răspuns: „E o mărturie care pare spusă de dumneavoastră, nu de cineva real”.

Excursie cu clasa

La aproape 200 de kilometri de Brașov, Alexandru Marcu se împrietenea cu adolescente din București.

Pe 17 septembrie 2016, în Parcul Izvor din centrul Capitalei se desfășura prima ediție a festivalului eco „Viața Verde București”, organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București, al ALPAB și al Primăriei Sectorului 5.

Participau elevi din București și Ilfov veniți cu clasa, să învețe despre sustenabilitate și „armonie cu natura”.

Printre aceștia, Antonia*, o adolescentă de 16 ani, elevă în clasa a 11-a la un liceu din Ilfov. Avea două cozi împletite și purta un tricou albastru, parte din uniforma școlii.

În acea zi, povestește ea, l-a cunoscut pe Alexandru Marcu. Era îmbrăcat cu un tricou ce promova Asociația Etică și Viitor, o organizație care luptă pentru „eliminarea durerii produse asupra ființelor nonumane de activitățile societății umane”.

Au stat la standul asociației împreună, și-au făcut fotografii.

Asociația Etică și Viitor fusese înregistrată cu mai puțin de un an în urmă, pe numele mamei lui Marcu și a două dintre iubitele lui. Din 2019, apare și el oficial în acte, ca vicepreședintele organizației.

La puțin timp după evenimentul despre sustenabilitate din Parcul Izvor, Antonia a devenit angajata și „iubita” bărbatului cu 23 de ani mai mare, cu care a și locuit, relatează ea.

A ajuns să aibă atacuri de panică și coșmaruri că el o atinge.

„M-am simțit mai în putere să văd că aici sunt ajutată”

În toamna lui 2022, Antonia a depus, alături de alte trei tinere, o plângere penală împotriva lui Alexandru Marcu. Ele îl acuză de: act sexual cu minor, viol, coruperea și racolarea minorilor, folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.

În România, Antonia avusese câteva tentative de-a vorbi cu oameni din jurul ei și de-a cere ajutor, dar, cu puține excepții, răspunsurile primite n-au fost încurajatoare.

Abia după ce s-a mutat în altă țară, a simțit sprijin. Studentă fiind la o universitate din afară, a contactat o organizație de acolo care ajută victimele. „M-a făcut foarte bine să înțeleg prin ce am trecut și ce aș putea să fac, cum se procedează în țara asta și cum se procedează în România”, spune ea.

„M-am simțit mult mai în putere să văd că aici sunt foarte ajutată. Cumva mi-am dorit foarte mult să am conversația asta cu cineva”, precizează Antonia în primul interviu cu ziarul.

„Așa a început”

Într-o zi din septembrie, când era în excursie cu clasa la festivalul eco, Antonia a mers la standul Asociației Etică și Viitor să îi cunoască pe organizatori, povestește ea. Fata era pasionată de veganism, o mișcare care te îndeamnă să renunți la orice produs de origine animală.

„I-am zis dirigintei că mă duc și cu veganii. Și m-au vizitat colegii la un moment dat la stand”.

Un reportaj video despre festival a surprins-o pe Antonia la stand, alături de Alexandru Marcu. De partea cealaltă sunt colegii Antoniei, purtând și ei uniforma liceului

Își amintește că Alexandru Marcu și partenera lui majoră i-au pus atunci foarte multe întrebări și că ambii i-au propus să devină voluntară la organizație. Fata le-a povestit că își căuta un loc de muncă pentru că vine dintr-o familie săracă, că locuia cu bunicii și că părinții nu o susțineau.

„Din conversațiile astea mărunte, așa a început. «Și noi căutăm pe cineva să muncească la noi, la Forever Young». A fost foarte direct, foarte simplu, s-a întâmplat totul așa, într-un moment”, spune Antonia.

O colegă de liceu a Antoniei, contactată de Libertatea, a relatat că își amintește că ea și colegii au vizitat-o pe Antonia la acel stand, iar acolo au gustat produse vegane și „un domn”, care era „mult mai în vârstă”, le-a explicat despre veganism. Aceasta a mai confirmat că, în timp ce restul clasei s-a întors cu transportul școlii acasă, Antonia a mai rămas.

Marcu a dus-o acasă cu mașina lui în acea zi, povestește Antonia.

Întrebat de Libertatea dacă a invitat-o atunci pe Antonia să lucreze pentru el, Alexandru Marcu răspunde: „Nu știu, este posibil. Nu îmi aduc aminte episodul. Dar dacă avea 16 ani, nu văd nicio problemă în a o invita să lucreze. La fel, 2016 este foarte îndepărtat, nu mai țin minte”.

Despre Asociația Etică și Viitor, al cărei vicepreședinte este, conform Registrului Național ONG, a precizat: „Această asociație nu îmi aparține în niciun fel. Este ceva pentru oamenii care vor să facă ceva pentru planetă.”

Fotografie cu Antonia, 16 ani pe atunci, și Alexandru Marcu, 39 de ani, de la festivalul din Parcul Izvor

„Încep să plâng de durere”

La o săptămână după întâlnirea din Parcul Izvor, Antonia s-a văzut cu Alexandru Marcu să îi arate atelierul. Între timp, au comunicat foarte mult pe Facebook.

Bărbatul a luat-o cu mașina dintr-o stație de maxi-taxi, iar pe drum a întrebat-o dacă e virgină și a atins-o pe picioare, povestește ea.

Atelierul era însă chiar casa din comuna Pantelimon, unde locuia el împreună cu două dintre iubitele lui majore și o altă angajată. Marcu i-a propus Antoniei să rămână peste noapte acolo, în camera în care dormea și cealaltă angajată. I-a mai precizat că partea de jos a patului poate fi a ei.

În acea primă seară a încercat să o dezvirgineze. Din ce își amintește, se uitau la un film, pe canapea, și el a început să o atingă în zonele intime. Antonia „a înghețat de rușine și confuzie”.

Povestea este similară cu cele relatate de alte fete tinere cu care Alexandru Marcu a întreținut relații sexuale. „La un moment dat încearcă să își introducă degetele în vagin și încep să plâng de durere, dar nu părea că îi pasă”, a descris ea acel moment în plângerea penală.

Antonia a lucrat pentru Forever Young de la 16 ani

„Bunica era foarte violentă”

Antonia crescuse cu bunicii, în condiții precare și într-un mediu violent și instabil. Mama locuia în altă țară, tatăl își formase o nouă familie. Voia cu disperare să își găsească o locuință și să aibă banii ei. Lucra de la 15 ani.

„Tatăl meu nu avea un spațiu pentru mine. Eu nu am crescut în casa lui. Nu am simțit niciodată că aparțin acolo. Iar de la bunica am vrut să fug, pentru că era foarte violentă”, povestește Antonia. O bătea și o înjura.

Într-un interviu pentru Libertatea, tatăl fetei spune că a lăsat-o pe Antonia la bunică, la rândul ei abuzată de soț, ca un fel de barieră de protecție. „Las-o și mie măcar pe ea, că de rușine măcar nu mă înjură (soțul, n.r.)”, l-ar fi rugat femeia.

„Ești a mea”

Antonia își amintește că Marcu a penetrat-o la aproximativ o săptămână după ce a început munca la atelierul Forever Young. Avea piciorul în ghips, în urma unui accident, și nu a putut riposta.

„Îi spuneam constant că am durere mare și că aș prefera să fac orice altceva, dar nu sex”, povestește ea.

După primul contact sexual, bărbatul i-ar fi spus: „Te-am f****, acum ești a mea”, își amintește Antonia. Tânăra spune că a simțit „groază” în acel moment, o groază care a urmărit-o multă vreme.

Întrebat de Libertatea dacă a întreținut relații sexuale cu Antonia, Alexandru Marcu a răspuns: „Parcă v-am spus că nu îmi face plăcere să vorbesc despre viața mea privată. Ca principiu, din câte știu eu, această întrebare e deplasată. Spre deosebire de absurditatea aceea pe care ați spus-o, cu 10 ani, la 16 ani orice tânăr are dreptul să își aleagă un partener și să întrețină relații sexuale cu el, dacă își dorește. Nu are legătură cu cazul meu. Este ceva general.”

Alexandru Marcu (centru), împreună cu Antonia (stânga) și o parteneră majoră

„Filosofia” lui Marcu: femeia trebuie să fie virgină, bărbatul, poligam

Existau și foarte multe restricții, atât pentru ea, cât și pentru celelalte fete din locuință, își amintește Antonia. I-a interzis să mai vorbească cu prietenii, îi spunea cu ce să se îmbrace, nu îi permitea să plece din casă când voia ea sau să meargă cu taxiul.

„Spunea că el este singurul bărbat care ar trebui să fie în preajma mea și că nu am voie să ating alt bărbat, nici pentru un simplu salut”, adaugă ea.

În paralel, bărbatul juca rolul de educator cu ea, povestește tânăra. „Eu, de exemplu, provin dintr-o familie în care nu aveam pic de cultură. Nu aveam acces la internet, nu aveam calculator, nu aveam acces la TV. Pe mine când m-a găsit Alex nu știam nici ce e Superman, Spiderman sau Joker. El m-a învățat tot”, explică ea.

O discuție din 2016 între două victime ale lui Alexandru Marcu, care au locuit cu el la vârste foarte fragede

Foarte devreme, Alexandru Marcu i-ar fi prezentat filosofia lui în relații: „femeia trebuie să fie virgină și să rămână mereu cu primul bărbat cu care face sex”, spune Antonia, altfel, „este curvă”. La bărbați, în schimb, poligamia era acceptabilă, îi descrie Antonia concepțiile.

„Foarte rar găsești oameni așa puri”

Alexandru Marcu i-a expus o concepție similară despre virginitate și unei alte angajate, care a venit după Antonia. Patricia* a început să lucreze pentru Forever Young în noiembrie 2018, la 19 ani. Din 2019, a muncit, tot la negru, și pentru restaurantul lor vegan. Nu a locuit însă cu ei.

După câteva luni de muncă, chiar în seara când Patricia s-a despărțit de prietenul ei, Marcu i-ar fi propus fetei să rămână în casa uneia dintre iubitele lui, povestește tânăra, pentru că în dimineața următoare plecau devreme la un festival.

În noaptea aceea, șeful ei, cu 22 de ani mai mare, a invitat-o să vadă împreună filmul „Visătorii”, având ca temă principală dezvirginarea unei tinere de 19 ani.

Cred că în primele câteva secunde a oprit filmul, s-a uitat la mine și m-a întrebat dacă mai sunt virgină. I-am spus că da. Mi-a spus că asta i se pare foarte unic și foarte pur și că e asemănător cu el. Așa cum el e raw vegan și e unic, așa sunt și eu virgină, și foarte rar găsești oameni în zilele astea care să fie așa puri. Patricia povestește:

Își amintește că i-ar fi spus: „în seara asta nu vom face sex”, dar și-a introdus apoi degetele în vaginul ei, i-a făcut sex oral și apoi s-a masturbat. Fata povestește că a înghețat.

Patricia a lucrat pentru Forever Young și Level Up din 2018, respectiv 2019. Foto: Eli Driu

Patricia a depus, de asemenea, plângere penală, împreună cu celelalte trei tinere, împotriva fostului ei șef, în toamna lui 2022.

„A existat o constrângere”

La un an după ce se mutase cu cei de la Forever Young, Antonia, tânăra ademenită la festivalul eco în Izvor, a început să aibă atacuri de panică. Se simțea „ca o prostituată”, se rușina de ea însăși.

A mers în cele din urmă la un terapeut, îndrumată de un coleg de liceu căruia îi povestise că are probleme de anxietate, fără să îi dea detalii. Într-o discuție cu ziarul Libertatea, în care a dorit să rămână anonim, terapeutul a confirmat, cu acordul Antoniei, că fata i-a povestit despre abuzul sexual prin care trecuse.

L-am întrebat dacă, din punctul lui de vedere, faptele se încadrează la abuz sexual.

„Da, a existat o constrângere. Constrângerea a fost atât din partea lui (Alexandru Marcu, n.r.), cât și din partea situației, ea neavând unde să locuiască”.

Dependența de abuzator

„O persoană aflată într-o poziție de putere și autoritate va avea un ascendent asupra copilului, în virtutea căruia capacitatea acestuia din urmă de a pune limite sau de a se proteja este redusă”, explică Gabriela Dumitriu, psihoterapeută specializată în consilierea copiilor victime ale abuzului sexual.

În plus, relația de dependență față de abuzator – dependență financiară sau emoțională – pune în pericol însăși supraviețuirea acestuia, în cazul în care s-ar opune abuzatorului, adaugă ea.

Ca șef al acestor fete, dar și ca proprietar al casei unde ele locuiau, acestea depindeau de Alexandru Marcu financiar. În plus, conform mărturiilor mai multor tinere, bărbatul încerca permanent să le saboteze încrederea în sine. Ajungeau să creadă că nu s-ar putea descurca fără el.

Mesajul fetei către Marcu. „M-am simțit mai mult forțată, tu nu ai avut consimțământul meu pentru asta”

În primăvara lui 2018, la aproape doi ani după ce l-a cunoscut și după câteva luni de terapie (în care se certa cu el ca s-o lase să iasă sau îl mințea că-și vizitează familia), Antonia a compus un mesaj pentru Alexandru Marcu.

În mesaj, îi spune cât de mult a traumatizat-o toată experiența. I-a trimis mesajul, spune ea, iar Marcu i-ar fi spus apoi că îi pare rău, că nu și-a dat seama că ea a simțit asta.

„Nu te condamn pentru nimic. Doar vreau să se știe că nu mi-a fost deloc ușor să rămân lângă tine, dacă îmi era teamă foarte mare de tine. Primul meu raport sexual a fost cu teamă mare, groază alături de tine. Și automat și de tine, pentru că m-am simțit mai mult forțată, tu nu ai avut consimțământul meu pentru asta.

Mă trezeam noaptea din somn plângând și urlând pentru că se repetau scenele cu tine în capul meu. Visam foarte urât noaptea cum că iar mă atingeai fără să îți spun că poți face asta și mi-a fost teamă de toți bărbații care apăreau în calea mea”

La câteva luni, Antonia s-a rupt complet de Forever Young.

Antonia în 2022. Foto: Eli Driu

*Numele supraviețuitoarelor abuzului și ale martorilor au fost schimbate pentru a le proteja identitatea, la cererea acestora.

***

